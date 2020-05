Verdachte van moordpoging Boechout blijft in de cel BJS/PLA/BLG

22 mei 2020

17u57 0 Boechout De raadkamer in Antwerpen heeft vrijdag de aanhouding bevestigd van een 21-jarige man uit Mortsel die verdacht wordt van een De raadkamer in Antwerpen heeft vrijdag de aanhouding bevestigd van een 21-jarige man uit Mortsel die verdacht wordt van een poging tot moord in Boechout eerder deze week . Het 21-jarige slachtoffer B. werd neergestoken aan zijn woning en verkeerde een tijd in levensgevaar.

De verdachte belde maandag rond 21.30 uur met een 21-jarige vriend aan bij slachtoffer B. aan de Smalleweg in Boechout. Toen die in de deuropening verscheen, werd hij meteen twee keer met een mes gestoken. De twee twintigers vluchtten daarna weg.

Het slachtoffer liep levensbedreigende verwondingen op en werd met spoed geopereerd in het UZA in Edegem. Het levensgevaar was daarna geweken, maar zijn toestand bleef zeer ernstig. De lokale politie kon niet veel later twee verdachten aan een tramterminus arresteren. Een van hen was de vermoedelijke dader. Hij werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter en aangehouden op verdenking van poging tot moord.

Motief

Het motief voor de steekpartij zou zich in de relationele sfeer situeren. Volgens onze informatie had het slachtoffer, die met zijn partner al vier jaar samen is en een zoontje heeft, in het verleden een affaire gehad met een meisje. De vriend van dat meisje zou daarover al eens ruzie hebben gemaakt. Zo’n twee maanden geleden is er dan een goed gesprek geweest en iedereen dacht dat het opgelost was. Plots stond de vriend maandag voor de deur en haalde hij deze keer uit met een mes. Mogelijk had zijn vriendinnetje hem laten vallen en is hij daarom verhaal komen halen.

“Problematische familie”?

Na het voorval werd in verschillende media bericht dat het slachtoffer in “een problematische familie” opgroeide. De schoonbroer van B. ontkent dit met klem. “Wij doen geen foute dingen. B. is een lieve rustige jongen. Hij staat altijd positief in het leven en is geen ruziestoker. Hij studeert voor computer en is actief in bewakingsindustrie.”