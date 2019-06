Veiligere fietsoversteek in Vremde en geschrankt parkeren in de Ropstocklei in Boechout ADA

26 juni 2019

De Scouts van Vremde hebben aan de gemeente gevraagd om een boordsteen ter hoogte van de Abdijweg te verlagen, zodat hun leden veiliger kunnen oversteken met de fiets. De dienst Openbare Werken en Mobiliteit van de gemeente heeft de verkeerssituatie bekeken en heeft voorgesteld om meteen een echte fietsoversteek te maken op de Broechemsesteenweg, naast het zebrapad ter hoogte van de Abdijweg. Zo kunnen de scoutsleden en de jongeren van Don Bosco veilig met de fiets de straat oversteken. Het is de bedoeling om de fietsoversteek af te werken tegen de start van het nieuwe scoutsjaar in september.

In de Ropstocklei in Boechout was er een beurtelings parkeerregime. Tijdens de werken werd lijnbus 51 omgeleid door de Ropstocklei. Nu de werken zijn afgerond, werd beslist om de bus, richting Hove, vanaf nu altijd langs de Ropstocklei te sturen, en niet meer door de dorpskern. Er komt een blijvende bushalte aan de oneven kant van de Ropstocklei. Ook wordt hier ‘geschrankt parkeren’ ingevoerd: auto’s mogen geparkeerd worden aan de even zijde van huisnummer 2 tot en met 14A, en aan de oneven zijde van huisnummer 23 tot en met het kruispunt van de Groeningelei. De bus van Hove richting Vremde blijft haar oude parcours volgen over de Hovestesteenweg, A. Franckstraat en Jan Frans Willemsstraat. De werken zullen snel worden uitgevoerd.