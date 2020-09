Vanaf voorjaar 2021 ook een wekelijkse markt in Vremde: “De dorpskern doen heropleven” ADA

28 september 2020

16u43 0 Boechout Vremde krijgt vanaf het voorjaar 2021 haar wekelijkse markt op de Dorpsplaats. Op welke dag die zal plaatsvinden, wordt nog onderzocht. Wat wel al vastligt, is de locatie. Het bestuur koos voor de Dorpsplaats naast de kerk.

De vraag naar een wekelijkse markt in Vremde is groot bij de inwoners van de deelgemeente van Boechout en dus nam het gemeentebestuur de oprichting van een markt op in de beleidsnota. Die nieuwe markt krijgt nu stilaan vorm en zal in het voorjaar van 2021 starten op de Dorpsplaats. “Op dit moment zijn we volop de noodzakelijke voorbereidingen aan het treffen. Zo moet er een reglement komen, moet er een marktverantwoordelijke worden aangesteld en is het zoeken naar een gepast moment waarop de markt kan plaatsvinden”, vertelt schepen voor Lokale Economie en Middenstand Els Augustinus.

Locatie

“Momenteel sluiten we nog geen enkele dag uit, maar moeten we wel rekening houden met uitvaarten, schooluren en markten in de buurtgemeentes. De locatie ligt wel al vast. Daar kijken we naar de Dorpsplaats rond de kerk. Zo kunnen we het dorpscentrum doen heropleven. De markt kan daar ook verder groeien richting Weverstraat”, legt de schepen uit.

Op dit moment is een medewerker van de dienst Lokale Economie volop in gesprek met marktkramers om naar hun interesse te polsen en welke dag voor hen het best zou uitkomen. De gemeente maakt zich sterk dat er nog tegen het einde van dit jaar knopen zullen worden doorgehakt en dat er een concreet plan op tafel zal liggen.