Van wie is deze brief uit 1969? Koppel doet opmerkelijke vondst tussen oude dakisolatie: “Beste Mimieke, die Hubert kan ik echt niet uitstaan”

07 september 2020

19u03 0 Boechout Rajini en haar partner kochten heel recent een huis in Boechout. Hoewel de akte pas in oktober verleden wordt, mochten ze van de verkopers al starten met verbouwingswerken. Het huis op Provinciesteenweg kan namelijk een flinke opknapbeurt gebruiken. Tijdens de renovatiewerken aan het dak vond de dakwerker tussen de dakpannen en de oude isolatie een brief uit 1969 waarin een jeugdige Annemie vertelt over “de vele avonturen die ze beleeft in Spanje” en over de jongens. “Die Hubert kan ik niet echt uitstaan.” Nu is Rajini op zoek naar de familie van de schrijfster.

“Mimi, wat ik hier allemaal heb meegemaakt, ik kan het niet allemaal op papier zetten want anders zit ik hier morgen nog.” Het is een zondag rond 7 uur ‘s avonds ergens in het jaar 1969 wanneer een zekere Annemie in Spanje een brief schrijft aan Mimieke. Wie beide dames zijn is een groot raadsel, net zoals de mysterieuze vindplaats van de brief. Tussen de oude isolatie en de dakpannen van een huis op de Provinciesteenweg in Boechout.

Dakwerker

Het huis is net gekocht door Rajini en haar gezin. De akte moet nog verleden worden maar omdat er best wel wat renovatiewerken nodig zijn, kwamen ze met de verkopers overeen dat ze alvast mogen starten met de werken. “Omdat het dak vernieuwd moet worden en dat toch wel erg belangrijk is, besloten we daarmee te beginnen. De oude isolatie werd verwijderd en het is daar dat de dakwerker de brief vond. Een heel bijzondere plek om een brief te bewaren”, vertelt Rajini en dus was ze meteen gefascineerd. Wie zijn die dames? Leven ze nog? En zou het niet leuk zijn moesten zij die brief terugkrijgen?

“Hubert vind ik maar niks”

De brief gaat over een vakantietripje naar Calella, een badplaats in de Spaanse regio Catalonië in de provincie Barcelona. Een strandvakantie dus en dat is ook te lezen in brief. “Hoe oud de meisjes zijn valt moeilijk te zeggen maar ik veronderstel dat ze nog tieners moeten zijn geweest. Annemie vertelt over haar avonturen die ze er beleefde en over de jongens op het strand. Zo lezen we dat er veel toffe jongens zijn maar dat ze Hubert maar niks vindt. Rolf, een Duitser, heeft dan weer in zijn teen gesneden”, vertelt Rajini.

Wat de relatie is tussen Mimieke en Annemie is ook niet duidelijk. Zijn het zussen? Vriendinnen? Onmogelijk op te maken uit de brief. Toch zou Rajini het erg fijn vinden moest de brief alsnog bij een van de twee vrouwen terecht komen. Daarom plaatste ze de brief op Facebook en hoewel heel wat mensen al reageerden, de vrouwen of hun familie werden nog niet gevonden. “Het zou heel fijn zijn moest ik die brief kunnen overhandigen. Uit de brief kan je afleiden dat Annemie een geweldige tijd beleefde in Spanje en dat er dus mooie herinneringen aan die brief vasthangen. In deze tijden kan deze brief heel wat mooie momenten opnieuw naar boven brengen.”

Heeft iemand een idee wie Mimieke of Annemie zou kunnen zijn? Dan mag je mailen naar redactieantwerpen@hln.be.

