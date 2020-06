Uitbater Happy Doggy stapt naar rechter tegen Facebookpagina ‘Dierenverdriet Boechout’: “Bedreigingen gaan te ver” David Acke

09 juni 2020

16u17 0 Boechout Mathieu Clerckx, uitbater van dierenwinkel Happy Doggy in Boechout, heeft de beheerders van de Facebookpagina ‘Dierenverdriet Boechout’ aangeklaagd wegens laster en eerroof en het uiten van bedreigingen aan zijn adres. De zaak wordt donderdag in kortgeding behandeld. De beheerders zeggen Clerckx nooit persoonlijk te hebben aangevallen. “Wij willen broodfok op een legale manier bestrijden.”

Met 4.200 leden is de Facebookgroep ‘Dierenverdriet Boechout’ op enkele weken tijd enorm gegroeid. Het doel van de groep is, zo staat te lezen op de pagina, “om zoveel mogelijk getuigenissen te verzamelen van mensen die ooit een zieke pup, of een veel te jonge pup, kochten bij een broodfokker en mensen aan te sporen via Facebook hun vrienden te sensibiliseren.”

Niet verantwoorden

Maar Mathieu Clerckx, uitbater van dierenwinkel Happy Doggy, stapt nu naar de rechtbank en wil dat deze Facebookpagina offline gehaald wordt. Volgens Clerckx wordt niet alleen zijn zaak door de mangel gehaald maar wordt zijn persoon en familie er openlijk bedreigd. “Dit gaat eigenlijk zelfs niet over mijn winkel maar als je leest dat er wordt opgeroepen om mij op mijn bakkes te slaan, mijn banden van mijn wagen plat te steken en ze in die groep oproepen mij en mijn gezin te bespioneren, dan lijkt het mij maar normaal dat je dat niet zomaar laat gebeuren en dat je naar de rechter stapt”, zegt Clerckx.

Happy Doggy werd in het verleden al vaker beschuldigd van broodfok, onder andere door GAIA. Maar verschillende controles bracht niets aan het licht dat die richting uitwijst. “Ik moet mij niet verantwoorden aan enkele mensen met te veel tijd. Als controleurs zouden zeggen dat er iets niet in orde is, dan wil ik luisteren, maar niet aan mensen die er niets van kennen. Alle controles die ik tot nu toe gehad heb, hebben altijd aangetoond dat ik handel volgens de wet.”

Bedreigingen geuit

Voormalig beheerder, nu moderator, van de Facebookgroep Annemie Wyckmans geeft toe dat er bedreigingen geuit werden aan het adres van Clerckx maar voegt er ook meteen aan toe die bedreigingen nooit geformuleerd werden door de beheerders. “Wij zijn een groep die op enkele weken tijd 4.200 leden heeft en dat in tijden van corona. Ons doel is altijd geweest om broodfok op een legale manier te bestrijden. Dus nooit door mensen aan te vallen of te bedreigen. De mensen die zulke bedreigingen neerschreven werden door de beheerders aangesproken en indien nodig verwijderd uit de groep”, vertelt Wyckmans.

Ook zegt Wyckmans dat Clerckx zich geviseerd voelt omdat zij toevallig voor zijn deur woont maar dat de Facebookgroep geen persoonlijke aanval is op hem of zijn zaak. “Ons doel is heel duidelijk: de broodfok aanpakken. Dat meneer Clerckx zich geviseerd voelt is zijn zaak. Wij willen door getuigenissen te verzamelen iedereen sensibiliseren om ervoor te zorgen dat er een einde komt aan broodfok. Dat we nu gedagvaard worden is geen slechte zaak eigenlijk. Op die manier kunnen wij onze doelen kenbaar maken aan het grote publiek en we zullen zien wat de rechter oordeelt. Maar voor ons is dit zeker niet het einde van onze strijd tegen broodfok, integendeel.”