Twee kerstboomverbrandingen in Boechout met fakkeltocht ADA

24 december 2019

09u39 0 Boechout Op zaterdag 11 januari kan je zowel in Boechout als in Vremde naar de jaarlijkse kerstboomverbranding. Er worden ook fakkeltochten georganiseerd.

Naar jaarlijkse traditie organiseert Boechout ook een kerstboomverbranding. Die gaat door op het veld aan de Holleweg, achter de dreef richting Hove. Bacwalde studentenclub en KSA Boechout staan in voor de organisatie. Trek je warme winterjas en bottinnen aan en drink mee een glaasje glühwein of jenever in het flikkerende licht van het kampvuur, met zicht op de molen. Ondertussen kan je smullen van soep en hotdogs en kunnen de allerkleinsten meedoen aan een fakkeltocht.

Ook de Scouts en Gidsen van Vremde organiseren naar goede gewoonte een gezellige fakkeltocht en kerstboomverbranding. De fakkeltocht start om 19 uur aan de kerk van Vremde. Fakkels zijn ter plaatse te koop aan 2 euro per stuk. De optocht gaat via landelijke weggetjes naar de scoutslokalen achter Don Bosco, waar om 20 uur het grote vuur wordt aangestoken. Je kan soep, jenever, glühwein en andere drankjes en hapjes kopen aan democratische prijzen.