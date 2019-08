Ticketverkoop cultuurcentrum Vooruit binnenkort van start ADA

08 augustus 2019

12u43 0 Boechout Het nieuwe cultuurseizoen in Vooruit nadert en dat betekent dat ook de ticketverkoop binnenkort van start gaat. Vanaf 22 augustus kan je online of via het loket van de vrijetijdsdienst tickets voor een van de vele culturele activiteiten reserveren. De cultuurbrochure voor het najaar 2019 komt er half augustus aan.

Cultuurliefhebbers markeren 22 augustus best in hun agenda want dan start de ticketverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen in Vooruit. Het belooft opnieuw een mix te worden van theater, muziek en jeugdactiviteiten.

Eind september komt Steffen Morrison naar Vooruit. Deze Nederlander groeit op met de tunes van Otis Redding en Marvin Gaye, maar ook met de muziek van de Rolling Stones en Lou Reed. Ook Bent Van Looy en Soetkin Baptist komen langs. Liefhebbers van comedy worden op hun wenken bediend met Ontroerend door bestemming, de hilarische en tegelijk ontroerende show van Steven Gabriels.

Samen met ’t Ateljee brengt Theater Stap in haar vijftigste voorstelling Kraakpand een prettig gestoorde mix van theater, film en muziek. Jan Decleir wekt met het Ensor strijkkwartet de sfeer van het Russische Sint-Petersburg tot leven tijdens Les Vendredis. En (groot)ouders zijn met hun (klein)kinderen welkom bij Snow (3+), een kleutervoorstelling over de klimaatcrisis.