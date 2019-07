Thomas (20) mag draaien op Tomorrowland: “Fantastisch, maar advocaat worden is mijn échte droom” David Acke

11 juli 2019

16u50 0 Boechout Boechoutenaar Thomas Naenen (20) zal binnenkort zijn gemeente mogen vertegenwoordigen op het bekendste festival ter wereld. Afgelopen maandag kreeg de jongeman de bevestiging dat hij mag draaien op Tomorrowland. Toch blijft de twintiger er erg rustig bij. “Muziek blijft een hobby en een passie, maar ik wil toch nog altijd liever een bekende strafpleiter worden.”

Soms worden dromen gewoon werkelijkheid en krijg je een mailtje met de bevestiging dat je een dj-set mag spelen op zowat het bekendste festival ter wereld: Tomorrowland. Thomas Naenen (20) uit Boechout is dan ook in de wolken. Afgelopen maandag viel de bevestiging in zijn mailbox binnen. Hij mag op zondag 28 juli van 15 tot 17 uur draaien op Tomorrowland. “Het klinkt misschien wat cliché, maar dit festival is de reden waarom ik in 2014 met muziek begonnen ben.” Een vuurdoop is het voor Thomas niet. Hij draaide al in grote clubs als Club Vaag in Antwerpen. Maar Tomorrowland is natuurlijk nog een ander paar mouwen.

Op zijn 18de ging Thomas voor de eerste keer naar Tomorrowland en hij was meteen overdonderd. “Je hoort natuurlijk veel over het festival in de media, maar mijn hoge verwachtingen werden volledig ingelost. Nadien bekeek ik altijd de aftermovies die gemaakt werden. Het is gewoon een fantastisch festival.”

Ik studeer ook rechten aan de Universiteit van Antwerpen en droom er nog altijd van om advocaat te worden, ik word liever de nieuwe Jef Vermassen dan de nieuwe Dimitri Vegas en Like Mike Thomas

Kort dag

Toch blijft de twintiger er ongelofelijk kalm bij. Ook al zal hij eind deze maand draaien voor tienduizenden mensen. “Het is kort dag, maar het voordeel is dat ik eigenlijk altijd live draai. Het enige wat ik vooraf doe zijn playlisten maken met nummers die ik wil gebruiken. Maar hoe ik mix en wat ik draai, beslis ik op het moment zelf, afhankelijk van de reactie van het publiek. Alleen zo kan je je publiek maximaal op sleeptouw nemen.”

Dat hij nu zo rustig is, neemt niet weg dat het nieuws binnenkwam als een bom. “Via via kwam ik in contact met de programmatoren van het festival. Ik liet hen mijn muziek beluisteren en stuurde hen wat samples op. Ze zagen er wel wat in en zouden me op de hoogte houden. Natuurlijk hoop je op het beste, maar je bent pas zeker als die bevestiging valt. Dat was een enorme ontlading, zowel bij mij als mijn vriendin, ouders en vrienden”, vertelt Thomas. Zijn vader begeleidt hem als zijn manager en regelt alle zaken.

Wereld rondreizen? Nee dank u

Dat hij Tomorrowland binnenkort aan zijn cv mag toevoegen, betekent niet dat Thomas nu droomt van een professionele dj-carrière. “Ik studeer ook rechten aan de Universiteit van Antwerpen en droom er nog altijd van om advocaat te worden. Ik word liever de nieuwe Jef Vermassen dan de nieuwe Dimitri Vegas en Like Mike. De hele tijd de wereld rond moeten reizen, is niet meteen iets voor mij.”