Terugblik. Dit was Boechout 2019 David Acke

30 december 2019

13u42 1 Boechout 2019 is weldra geschiedenis. Welke verhalen speelden er het afgelopen jaar en waar werd over gesproken? We blikken terug naar het begin. Boechout kreeg een nieuw bestuur waarin vooral Pro Boechout en Vremde en ‘t Dorp de degens kruisten. Het Jef Van Hoofplein ging open en er was vooral een zwart jaar voor Gert Broeckx. Dit was 2019 in Boechout.

7 januari: nieuwe bestuur kan aan de slag

De eedafleggingen zijn achter de rug, de formaliteiten geregeld. Ook in Boechout kan het nieuwe bestuur officieel starten aan de nieuwe legislatuur. Burgemeester Koen T’Sijen legde eerder al de eed af bij gouverneur Cathy Berx maar voor de gemeenteraadsleden en schepenen was het moment le gloire voorzien tijdens de installatievergadering. Een aantal vrienden en familie kwamen het plechtige moment bijwonen. Voor acteur Filip Peeters was het zijn vuurdoop in de raadszaal van het gemeentehuis. Hij legde de eed af als gemeenteraadslid voor de partij ‘t Dorp. Peeters zal de komende zes jaar “constructief oppositie voeren.”

5 februari: Boechouts sportman van het jaar...komt uit Lint

Pieter Markey mag zich een jaar lang Sportman van het jaar in Boechout noemen. Opvallend: Pieter woont in Lint. “Ja dat klopt maar ik ben aangesloten bij Robin Hoed in Boechout”, vertelt de zestienjarige jongeman. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij wel al wat op zijn palmares staan en droomt hij van de Olympische Spelen in 2024. Op zijn negende ontdekte hij per toeval de sport tijdens een bezoekje aan sportwinkel Decatlon. “Mijn zus en ik zagen de bogen hangen. We vonden dat beiden er erg leuk uitzien en uiteindelijk overtuigden we onze ouders om er eentje te kopen”, weet Pieter nog. “Wat ik toen niet wist, is dat mijn grootvader een talentvol schutter was. Zo zie je dat het misschien toch een beetje in de genen zit.”

16 februari: komst “tomatenfabriek” verhit gemoederen

Het zit er opnieuw bovenarms op tussen meerderheidspartij Pro Boechout&Vremde en oppositiepartij ‘t Dorp. Die laatste klaagt de komst aan van een groot serrecomplex in agrarisch gebied. Klopt niet, zegt burgemeester T’Sijen, “’t Dorp communiceert heel bewust foutieve informatie uit eigenbelang.”

Volgens de partij is de schaalgrootte van deze uitbreiding zodanig groot dat je eerder van een industriële activiteit moet spreken dan van landschappelijk geïntegreerde tuinbouw. “Wij zijn niet tegen glastuinbouw, allesbehalve, maar voor dit soort bedrijf heb je helemaal geen landbouwgrond nodig. Je kan zo’n ‘tomatenfabriek’ op beton net zo goed in een industriegebied of pakweg in de haven beginnen, op plaatsen waar geen nieuwe open ruimte en natuur verloren gaan”, zei Ines De Keulenaer van ‘t Dorp.

22 februari: Restafval verminderen? Gemeente verkoopt kippen

Om de afvalberg te verkleinen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Door kleine ingrepen in onze dagelijkse gewoonte kunnen we ons afval al snel reduceren. Om de Boechoutenaar een duwtje in de rug te geven, komt de gemeente met een opvallend voorstel op de proppen, namelijk: kippen.

De gemeente verkoopt aan de inwoners van Boechout kippen aan 6,75 euro per stuk. De kippen zijn legklaar en ingeënt. Het enige wat je moet doen als koper is je engageren om minstens twee kippen te houden in een aangepast hok en ren.

27 februari: 19 woningen op BMT-site

Op de voormalige BMT-site wil de gemeente Boechout negentien woningen bouwen voor personen met een beperking. De eerste stappen voor de realisatie zijn gezet dankzij de opmaak van een nieuw toewijzingsreglement en doelgroepenplan voor personen met een beperking.

Volgens de Vlaamse Wooncode en het Sociaal Huurbesluit mag Boechout bij de toewijzing van sociale woningen voorrang geven aan een specifieke doelgroep, op voorwaarde dat de gemeente een toewijzingsreglement en doelgroepenplan opmaakt. Omdat er nood is aan sociale woningen voor personen met een beperking heeft de gemeente nu ook voor die doelgroep een toewijzingsreglement en doelgroepenplan goedgekeurd.

2 mei: RUP Vijverhof vernietigd

Het gemeentebestuur van Boechout heeft kennis genomen van het advies van de Auditeur van de Raad van State in de zaak van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Vijverhof (RUP). Het RUP Vijverhof werd in de vorige legislatuur unaniem goedgekeurd op de gemeenteraad.

Het Vijverhof is een parkdomein met een voormalig klooster van de zusters Augustinessen, opgenomen in de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed. Met een positief advies van onder andere de administraties Natuur en Bos, Onroerend Erfgoed en Wonen Vlaanderen besliste de gemeente om een beperkte woonontwikkeling op het domein Vijverhof mogelijk te maken. Maar tegen het RUP werd door de naaste buren bezwaar aangetekend bij de Raad van State.

Het eerste bezwaar werd door de Auditeur verworpen. Het gemeentebestuur werd partijdigheid, belangenvermenging en machtsoverschrijding verweten bij de opmaak van het RUP en de samenwerkingsovereenkomst met de eigenaars. De Auditeur is wel van oordeel dat men via de opmaak van een parkbeheerplan, opgelegd in het RUP, een vrijgeleide kan bekomen om in de toekomst mogelijk toch waardevolle bomen te rooien in het park.

27 mei: klacht tegen meer vliegbewegingen

Na Borsbeek en Mortsel heeft ook de gemeente Boechout beroep ingediend tegen een recent besluit van minister Koen Van Den Heuvel. Hij versoepelde het aan aantal toegelaten vliegbewegingen tussen 2019 en 2022.

Maar een Babylonische spraakverwarring lijkt de basis te hebben gelegd voor een nieuwe klacht van de gemeente tegen het recente besluit. De spraakverwarring gaat over een ‘vliegbeweging’ en een ‘vlucht’. Bij een vliegbeweging stijgt en landt het vliegtuig op dezelfde luchthaven. Denk maar aan een trainingsvlucht. Bij een vlucht stijgt het vliegtuig op op de ene luchthaven en landt het elders op een andere luchthaven.

“Dit besluit heeft een enorme impact op de leefbaarheid van de buurt. Bovendien was het beslist om de vliegbewegingen af te bouwen, dan kan je die niet zomaar eventjes terug verhogen. Dat is niet democratisch”, aldus schepen Swaegers.

22 juni: opening Jef Van Hoofplein

Groot feest in het centrum van Boechout nu de werken aan het Jef Van Hoofplein en Sint-Bavoplein afgerond zijn. Twee fases van telkens een half jaar hebben het centrum een totaal nieuw uitzicht gegeven: groener en veiliger. En voor de kinderen is er nu ook het Wiebelplein. “Wiebel is de mascotte van de speelwerking hier in Boechout. Hij is altijd van de partij en speelt met de kinderen”, vertelt burgemeester Koen T’Sijen. “Het plein past perfect binnen het idee van vergroening en ontharding in de gemeente.”

25 juli: Sfinks Mixed bereidt zich voor op hitte

Zo kunnen bezoekers te allen tijde genieten van gratis drinkwater. Op een centraal punt kunnen zo een veertien mensen tegelijk hun beker of drinkfles vullen. De organisatie koos voor één centraal punt omdat ze op die manier de hygiëne van de leidingen eenvoudig kunnen opvolgen. Voor de kinderen zijn er opnieuw zwembaden voorzien waar ze een frisse duik kunnen nemen. Verder zorgen zeilen voor extra schaduwrijke plekken op het terrein dat verder al in een bosrijk gebied staat en waar al voldoende schaduw aanwezig is.

18 oktober: Ontvoerde Rubi

Het jaar 2019 was er voor Gert Broeckx vooral eentje met vele dieptepunten. Zijn Rubi raket met allerlei lekkers voor zijn dochter werd teruggestuurd uit Peru, zijn Sinterklaasbezoekje werd verpest door corrupte agenten en hij moest in allerijl het land ontvluchten zonder afscheid te kunnen nemen van zijn dochter. Gert vreest zijn dochter voor lange tijd niet meer te kunnen zien.

