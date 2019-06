Stomapatiënten kunnen geruster op vakantie dankzij stomawoordenboek, medicijnenpaspoort en medisch attest ADA

06 juni 2019

16u39 0 Boechout Chronische stomapatiënten moeten op reis soms een beroep doen op een arts of omstaander om hen in nood te helpen. Omdat dat in een vreemde taal niet altijd makkelijk is, heeft Stomaclub Boechout een woordenboek, medicijnenpaspoort en medisch attest ontwikkeld.

Stomapatiënten moeten met heel wat zaken rekening houden. Ook op vakantie moeten zij zich aanpassen of kunnen er onverwachte zaken voorvallen. “Om patiënten veilig en zonder stress op reis te laten vertrekken, hebben we een stomawoordenboek ontwikkeld. Daarin staan negentig woorden die elke stomapatiënt wel eens gebruikt in vier verschillende talen. Het Engels, Frans, Italiaans en Spaans. Op die manier kan de patiënt zich ook in het buitenland verstaanbaar maken”, zegt Eddy Meerbergen, voorzitter van de Stomaclub Boechout. Het gaat om woorden als stomakap, ontlasting, opstopping en katheder. “Daarnaast maakten we een medisch attest met alle persoonlijke gegevens en medicijnenpaspoort.”

Het medicijnenpaspoort is dan weer een lijst met alle medicijnen die een patiënt moet nemen. “Dat kan handig zijn op de luchthaven tijdens de controle. Op die manier weet de douane dat het om medicijnen gaat en bijvoorbeeld niet om drugs. Belangrijk is wel dat dit medicijnenpaspoort niet rechtsgeldig is. Het is louter een hulpmiddel die de communicatie kan vergemakkelijken”, zegt Meerbergen. Het is op vraag van de patiënten zelf dat het woordenboek, medicijnenpaspoort en medisch attest ontwikkeld werden nadat ze verschillende keren in de problemen kwamen tijdens een vakantietrip.

Antwerps gouverneur Cathy Berx wil dit initiatief een hart onder de riem steken en komt op 6 juni naar de voorstelling. “Gezondheidsinitiatieven door vrijwilligers voor lotgenoten in onze provincie wil ik maar al te graag ondersteunen”, zegt ze. “Stomaclub Boechout is al 18 jaar actief in de hele provincie Antwerpen. Elke publicatie die meer inzicht kan verschaffen in een ziekte of aandoening, vind ik waardevol.”

Boechouts schepen van Welzijn, Els Augustinus, benadrukt het belang van de Stomaclub. “Wij zijn trots dat Eddy Meerbergen deze vereniging is opgestart. We willen hem graag helpen bij het bekendmaken ervan en hopen zo bij te dragen om het taboe de wereld uit te helpen.”