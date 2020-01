Start aanleg fietsostrade Oude Steenweg: omleiding voor gemotoriseerd verkeer ADA

04 januari 2020

07u56 0 Boechout Vanaf maandag 6 januari wordt er gewerkt in de Oude Steenweg. Dan wordt het ontbrekende stuk van de fietsostrade tussen Antwerpen en Lier verder aangelegd. Dat betekent dat het gemotoriseerd verkeer tijdelijk een omleiding zal moeten volgen.

Fietsostrades zijn snelle fietsroutes. Ze liggen langs rechtlijnige infrastructuren zoals spoorwegen, autosnelwegen en kanalen en worden vooral gebruikt voor woon-werk of woon-schoolverkeer. Een van de projecten waar de provincie Antwerpen aan werkt, is de fietsostrade tussen Antwerpen en Lier.

De gemeente Boechout legde al een groot stuk van deze weg aan naast de spoorweg, van de Oude Steenweg tot aan de Mastenweg. Daar komen de fietsers op een asfaltweg, die overgaat in de Hockeyweg in Lier. De provincie Antwerpen wil de ontbrekende schakels van de Ring in Antwerpen tot de Oude Steenweg en van het einde van de Hockeyweg tot het centrum van Lier nu bijpassen.

Op 6 januari start de aannemer met de afbraak van de bovenbouw in de Oude Steenweg van huisnummer 59 A tot aan de spoorweg. Fluvius moet nog enkele overkoppelingen uitvoeren. Er wordt een omleiding voor gemotoriseerd verkeer voorzien via de Provinciesteenweg en de Heuvelstraat. De bewoners van de Victor Heylenlei zullen hun straat kunnen bereiken via de Lange Kroonstraat. Er zal een sas worden gemaakt over de werf naar de Lange Kroonstraat.

De Lange Kroonstraat wordt doodlopend. Tussen de Oude Steenweg en Molenlei wordt ze tijdelijk een tweerichtingsstraat en geldt er een parkeerverbod. Bewoners kunnen hun woning bereiken of verlaten via de Molenlei. Het tunneltje wordt volledig afgesloten tijdens de werken. Voor fietsers zijn er twee omleidingen voorzien via het Bessemstraatje en via de Frans Segersstraat.