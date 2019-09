Sportaanbod in Boechouts Sneppenbos breidt uit ADA

09 september 2019

15u29 0 Boechout De vrijetijdsdienst van Boechout zal vanaf nu ook sportactiviteiten overdag aanbieden in het sportcentrum Sneppenbos. Zo zal je er vanaf nu kunnen deelnemen aan Start to Run en Zumba Gold.

Wie overdag wat tijd over heeft, kan vanaf nu terecht in sportcentrum Sneppenbos om er te sporten. Door het grote succes van de badmintonsessies werd beslist die uit te breiden tot drie momenten per week. Zo kan je vanaf nu ook elke woensdag tussen 10 en 12 uur en elke vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur op een pluimpje slaan.

Daarnaast zijn er ook enkele nieuwigheden. Zo kan je deelnemen aan Start to Run op dinsdag en donderdag van 9.30 tot 10.30 uur. Voor wie meer van zumba houdt is er Zumba Gold dat zich vooral richt op 40-plussers en senioren elke dinsdag van 13 tot 14 uur.