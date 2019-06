Smeer je in tijdens het sporten! Gewezen VUB-rector én huidkankerpatiënt is peter van nieuwe campagne Toon Verheijen

10 juni 2019

13u40 63 Boechout Sport Vlaanderen en Gezond Sporten Vlaanderen hebben zaterdag in Boechout samen de campagne om bij het buitensporten zoveel mogelijk zonnecrème te gebruiken gelanceerd. Peter van de campagne is voormalig VUB-rector Paul De Knop uit Kontich bij wie zelf enkele jaren geleden huidkanker werd vastgesteld. “We willen iedereen bewustmaken dat je UV-straling moet loskoppelen van warmte, want zelfs op schijnbaar koude dagen kan die straling hoog zijn.”

Voormalig VUB-rector Paul De Knop uit Kontich kreeg in 2015 te horen dat hij leukemie had, maar nog eens een jaar later – na de belofte aan zijn echtgenote om nog eens een volledige check-up te laten doen – werd bij hem huidkanker vastgesteld. Later bleek die zelfs uitgezaaid te zijn. “Ik wist toen eigenlijk al snel hoe ik het had opgelopen”, zegt Paul De Knop wanneer hij rondkijkt op het korfbaltoernooi in Vremde om te zien of kinderen zich wel goed hebben ingesmeerd. “Ik heb van kindsbeen af altijd veel buiten gesport. Insmeren hoorde daar meestal niet bij. Ik ben vaak verbrand, maar nu is de link snel gelegd. Ik was immers een risicopatiënt: rossig, bleke huid, blauwe ogen. Als ik nu mijn kleinkinderen bekijk, zal ik altijd benadrukken dat ze zich moeten insmeren.”

Zonnecrème is van belang en niet alleen op dagen dat het dertig graden is. Ook op winderig en en regenachtige dagen, kan er een verhoogde UV-index zijn Paul De Knop, ex-rector VUB

Preventie

Na het zware verdict van de huidkanker, besloot Paul De Knop om iedereen in Vlaanderen bewust te maken van het feit dat insmeren met zonnecrème van belang is. Zeker bij kinderen. “En niet alleen op dagen dat het dertig graden is”, vertelt Paul. “Kijk naar een dag als zaterdag. Wat winderig en regenachtig, maar toch is er een verhoogde UV-index waarbij de huid gemakkelijk verbrandt. Daar staat niet iedereen bij stil. Maar het is wel door het verbranden dat huidcellen mutaties ondergaan die op termijn tot huidkanker kunnen leiden. Daarom ben ik naar Sport Vlaanderen gestapt met de vraag om een preventiecampagne op te starten. Uiteraard vormen niet alleen sportende kinderen een risico, maar net zo goed kinderen die heel veel buitenspelen. Maar via sportorganisaties en sportevenementen kan je veel meer kinderen en ouders bereiken.”

Campagne

Sportarts Frank Pauwels van Gezond Sporten Vlaanderen en verbonden aan het UZ Brussel stapt graag mee in het project. “We hopen écht dat onze campagne ‘Schaduw, t-shirt, zonnecrème en en het loopt gesmeerd viraal gaat”, vertelt Frank Pauwels. “We willen vooral zoveel mogelijk jongeren bereiken dus we willen ook sportclubs en sportorganisaties overtuigen van de zin om zonnecrème te gebruiken. Daarom kozen we ook bewust voor dit korfbaltoernooi. Dat is een typische buitensport waarbij kinderen en volwassenen lange tijd blootgesteld worden aan de zonnestralen. Maar het geldt uiteraard voor alle buitensporten.”

