Sfinks Mixed is klaar voor hete start: “Hebben ervaring met warme temperaturen” Na editie 2018 belooft 2019 nog heter te worden met temperaturen tot 40 graden David Acke

22 juli 2019

10u52 2 Boechout Donderdag start in Boechout het gratis muziekfestival Sfinks Mixed. Het zal dan dagelijks tussen de 20.000 en 30.000 bezoekers ontvangen, van heel jong tot iets ouder. Net op de dag dat nu al wordt uitgeroepen tot wat de warmste ooit kan worden in ons land. “Maar wij zijn voorbereid”, klinkt het. “Het toeval wil dat de vorige editie ook viel tijdens het warmste weekend van het jaar.”

Met temperaturen die kunnen klimmen tot 40 graden belooft het donderdag erg heet te worden. Over heel Vlaanderen bereidt men zich voor om die hitte te trotseren en indien mogelijk, iets dragelijker te maken. Ook de organisatie van het jaarlijkse festival Sfinks Mixed in Boechout is volop bezig met maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat festivalgangers zich voldoende kunnen wapenen tegen deze extreme temperaturen.

Ervaring

“We hebben één groot geluk en dat is dat de vorige editie plaatsvond tijdens het warmste weekend van 2018", vertelt mede-organisator Patrick De Groote. “De maatregelen die we toen namen, herhalen we dit jaar. Vorig jaar werkten die perfect en we hopen natuurlijk dat die ook dit jaar effectief zullen zijn.” Elke dag zit de organisatie twee maal samen met de verschillende hulpdiensten. Een eerste keer ‘s middags om 12 uur en dan nog eens ‘s avonds. Daarnaast zijn er verschillende hitte-maatregelen.

Gratis drinkwater

Zo kunnen bezoekers te allen tijde genieten van gratis drinkwater. “Een maatregel die we altijd nemen, ook bij normale temperaturen. Op een centraal punt kunnen zo een veertien mensen tegelijk hun beker of drinkfles vullen”, legt De Groote uit. De organisatie koos voor één centraal punt omdat ze op die manier de hygiëne van de leidingen eenvoudig kunnen opvolgen. Voor de kinderen zijn er opnieuw zwembaden voorzien waar ze een frisse duik kunnen nemen. “Deze zwembaden zijn enkel voor de kleinsten omdat zij natuurlijk ook het meest kwetsbaar zijn. Maar als volwassenen zich naast de zwembaden zetten, zullen ze ook voldoende verfrissing krijgen”, lacht Patrick.

Zorg voor elkaar

Verder zorgen zeilen voor extra schaduwrijke plekken op het terrein dat verder al in een bosrijk gebied staat en waar al voldoende schaduw aanwezig is. “En daarnaast zijn alle podia overdekt zodat onze bezoekers niet in volle zon hoeven te staan. We rekenen natuurlijk ook op de goedwil van de bezoekers dat ze elkaar wat in de gaten houden en de hulpdiensten verwittigen als ze een festivalganger in nood zien. Op verschillende plekken is het Rode Kruis zichtbaar aanwezig op het terrein”, aldus De Groote.

De organisatie zegt volledig op schema te zitten met de voorbereidingen om er vanaf donderdag opnieuw een groot feest van te maken. “Bovendien zal het enkel donderdag heel warm worden. De overige dagen valt al bij al wel mee. Vorig jaar was het vier dagen bakken en braden en toen werkte ons hitte-plan. We hebben er alle vertrouwen in dat dat plan ook dit jaar zal werken.”