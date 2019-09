Raad van State vernietigt RUP Vijverhof ADA

27 september 2019

11u53 0 Boechout Het was de droom van het bestuur van Boechout om van Vijverhof een openbaar park te maken met culturele impulsen en bebouwing maar de Raad van State heeft aan die droom een einde gemaakt. Het vernietigt het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) nadat 981 mensen een bezwaarschrift indienden.

Het project Vijverhof beroerde de gemeente Boechout. Voorstanders wilden van het park een openbare ruimte maken met appartementen, tegenstanders vreesden dat de privacy van omwonenden in het gedrang zouden komen. In totaal dienden 981 mensen daarom een bezwaar in. Het dossier kwam voor de Raad van Staten en die vernietigen nu het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) van de gemeente.

De Raad verwijst naar een overeenkomst in 2014 tussen de gemeente en een ontwikkelaar om in het park appartementen te bouwen. Volgens de Raad is het gelet deze overeenkomst, onmogelijk om in alle objectiviteit een RUP af te leveren door de gemeente.

Hoe het nu verder moet met Vijverhof is niet duidelijk. Het is aan de privé-eigenaar om te beslissen wat er met het park zal gebeuren.