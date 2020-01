Prijzen afvalophaling stijgen, gemeente verkoopt compostvaten goedkoper ADA

07 januari 2020

12u16 0 Boechout De gemeente Boechout komt met een opmerkelijke actie en verkoop compostvaten goedkoper tot het einde van de maand januari. Dat doet het nadat het ophalen van GFT duurder is geworden. Met de compostvaten kunnen inwoners die prijs drukken.

Vanaf dit jaar stijgen de tarieven voor de diftarophaling van gft. DIFTAR staat voor geDIFferentieerde TARifering en past het principe van ‘hoe minder afval je meegeeft, hoe minder je betaalt’ toe. Maar je kan zelf zorgen dat je minder moet betalen door je eigen GFT-afval zelf te composteren.

Daarom verkoop de gemeente Boechout nu compostvaten aan een goedkoper tarief, 25 in plaats van 35 euro. Voor een compostbak betaal je 50 in plaats van 60 euro. Deze prijzen gelden nog tot en met 31 januari.

Bestel je vat of bak door te mailen naar omgeving@boechout.be met vermelding van je naam, adres en of je een vat of bak wenst (max. 1 per gezin). De vaten en bakken kan je ophalen in maart. De kringloopkrachten organiseren die maand ook een compostdemo zodat iedereen goed kan starten.