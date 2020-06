Politiezone Minos richt nieuw team op rond dierenwelzijn ADA

10 juni 2020

13u19 0 Boechout De politiezone Minos heeft een nieuwe werkgroep opgericht die zich speciaal op dierenwelzijn zal toeleggen. De gemeente Boechout ondersteunt deze inzet voor meer dierenwelzijn.

Vijf politiemensen van de politiezone Minos zullen zich speciaal toeleggen op meldingen die binnenkomen over dieren. Dit politieteam heeft een bijzondere interesse in dieren en krijgt de nodige opleidingen om meldingen over dierenwelzijn op de juiste manier af te handelen.

Burgemeester Koen T’Sijen van de gemeente Boechout ondersteunt dit initiatief. “Dierenwelzijn omvat veel beleidsdomeinen. Het gaat over het transporteren, kweken en verhandelen van dieren. Maar ook over dieren houden en opvangen, landbouwdieren, zwerfdieren enzovoort. Lokale besturen worden hier bijgestaan door de dienst Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid. Maar dierenwelzijn vraagt zorg voor dieren in al zijn aspecten.”

Meldingen mogen doorgestuurd worden naar dierenwelzijn@politieminos.be. Daarnaast kunnen ze gemeld worden op het wijkkantoor van de Nabijheidspolitie zone Minos in Boechout (IJzerlei 1) of via 101 bij dringende meldingen.

Dierenverwaarlozing of mishandeling kan ook gemeld worden via het meldpunt van de Vlaamse overheid: https://dierenwelzijn.vlaanderen.be.