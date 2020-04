Politie valt binnen bij Happy Doggy in Boechout, mogelijke link met onderschept dierentransport in Duitsland ADA

29 april 2020

13u30 20 Boechout De politie heeft een huiszoeking verricht bij dierenzaak Happy Doggy in Boechout. Waarom er een huiszoeking plaatsvond, is niet duidelijk maar mogelijk houdt die verband met een controle aan de Duits-Tsjechische grens van midden maart. Toen werd een dierentransport gecontroleerd. Enkele honden waren bestemd voor Happy Doggy. De uitbater spreekt over een vergissing.

Woensdagochtend is de politie binnengevallen bij Dierenplezier in Boechout. Mogelijk gaat het over het onderschept puppytransport in Duitsland. In de nacht van 12 op 13 maart onderschepte de Duitse politie een transport van 48 puppy’s tijdens een grenscontrole bij Schirnding, een dorpje aan de grens met Tsjechië. Uit dat onderzoek bleek dat enkele dieren bestemd waren voor het Boechoutse Dierenplezier.

De dierenzaak stond in het verleden al vaker in het oog van de storm omdat ze de wetgeving rond invoeren van dieren aan hun laars zouden lappen. Zo zou er gesjoemeld worden met de leeftijd van de dieren. Ook bij dit transport werd de leeftijd van de dieren in twijfel getrokken door de lokale dierenartsen. Dat staat te lezen op de website van het Duitse Tierschutsbund, dat is een overkoepelende organisatie voor verenigingen voor dierenbescherming en dierenasielen in Duitsland. De website zegt dat zowel de officiële dierenarts als andere ondervraagde dierenartsen de leeftijd van 15 weken in de EU-huisdier-ID’s voor de honden in twijfel trokken. Veel puppy’s waren verzwakt en werden ziek. In totaal stierven er zeven van de 48 honden.

Dit lijkt te bevestigen dat de activiteit van het importeren van zieke dieren niet gestopt is. Zal de Antwerpse strafrechter, bij een nieuwe strafzaak, even mild blijven? Advocaat van Gaia Anthony Godfroid

Diefstal

Uitbater van Dierenplezier Mathieu Clerckx bevestigt dat een transport tegenhouden is maar zegt ook dat er niets aan de hand was. “Er werd onderzocht of het om een illegaal transport ging en dat was het niet. De Duitse overheid verplichtte de dieren vrij te geven maar dierenrechtenorganisaties weigeren dat. In principe is dat diefstal.” Ook zegt Clerckx dat slechts “vier of vijf” honden” voor hem bedoeld waren.

Over de reden van de huiszoeking kan Clerckx niets zeggen. “Gewoon omdat ik geen idee heb wat ze kwamen doen. Mensen van Dierenwelzijn waren er ook bij. Ze controleerden de kennels en mijn tuinhuis. Ze zijn hier hooguit vijf minuten geweest en ze zeiden dat alles in orde was en dat het om een vergissing ging. Waren ze misschien op zoek naar een zwart circuit? Ik weet het niet.”

GAIA

Dierenrechtenorganisatie GAIA en Clerckx bekampen elkaar al jaren voor de rechtbank. “Toen de zaakvoerder van Happy Doggy in september 2017 veroordeeld werd kreeg hij een ultieme laatste kans van de strafrechter. De vraag is maar of hij die kans gegrepen heeft nu hij zelfs tijdens de coronacrisis Oost-Europese puppy’s blijft importeren die nu “vastzitten” in een Duits asiel. Dat lijkt te bevestigen dat de activiteit van het importeren van zieke dieren niet gestopt is. Zal de Antwerpse strafrechter, bij een nieuwe strafzaak, even mild blijven? GAIA hoopt alleszins van niet en vraagt een definitief verbod om nog langer dieren te houden. Ik zal er mij voor inspannen dat dit verbod er komt”, zegt de advocaat van Gaia Anthony Godfroid.

De politie kon niets kwijt over de reden van de huiszoeking maar ze bevestigt wel dat er een nieuw onderzoek is opgestart.