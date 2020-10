Politie krijgt hulp van camera’s bij aanpak van sluikstort en overlast ADA

02 oktober 2020

11u24 0 Boechout De politiezone Minos, waartoe onder meer Boechout behoort, zet binnenkort zes overlastcamera’s in. De camera’s moeten de politie ondersteunen in hun strijd tegen overlast als sluikstort maar meteen ook dienen als afschrikmiddel voor potentiële daders.

De zes camera’s zullen ingezet worden over het hele grondgebied van de politiezone Minos. De plaatsen waar de camera’s geplaatst worden, zijn steeds tijdelijk. De camera’s werken preventief en schrikken potentiële daders af.

“Er worden strenge voorwaarden opgelegd over doeleinden en gebruik van de beelden”, zegt burgemeester Koen T’Sijen. “De opnames worden bijvoorbeeld enkel geraadpleegd na inbreuken. Concreet wenst de politiezone de camera’s voornamelijk in te zetten om sluikstorten en algemene overlast tegen te gaan. Sluikstort blijft één van de grootste overlastfenomenen in onze gemeente. Jaarlijks worden we geconfronteerd met meer dan 200 meldingen”,