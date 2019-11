Papa reist naar Peru om ontvoerd dochtertje te zien: “Geen idee of ik Rubi ooit nog zal terugzien” David Acke

29 november 2019

14u22 0 Boechout Voor het eerst in twee jaar heeft Gert Broeckx uit Boechout z’n dochtertje Rubi (6) nog eens kunnen zien, nadat het meisje als baby door haar moeder werd ontvoerd naar haar thuisland Peru. Hij had tal van sinterklaascadeautjes mee maar na amper een uur was het bezoek alweer abrupt voorbij. “Wanneer ik haar de volgende keer kan zien? Misschien nooit meer.”

Op zondag 24 november trok Gert Broeckx naar Peru met een koffer vol geschenkjes en een sinterklaas-outfit met demonteerbare staf. Hij wilde er zijn dochtertje Rubi verrassen. Dat lukte, maar wel maar een uurtje. “Het voelde aan als een gevangenisbezoek”, zucht Gert. “Rubi vloog mij om de hals en direct een dikke smakkerd dat naadloos overging in het uitpakken van de vele geschenkjes. Ze is eigenlijk nog niets veranderd. Enkel een beetje groter geworden. Ze was heel blij met het kinderfototoestel dat ik haar gaf”, gaat Gert verder. Op die camera had hij speciaal enkele foto’s gezet van haar nichtje Linde. “Ze keek vol bewonderen naar de fratsen op de video’s.”

Plots kwam een vreemde man binnen tijdens het bezoekuur. Volgens de mama moest ik een document tekenen om medische redenen. Maar dat weigerde ik. Ik ken het land ondertussen maar al te goed Gert Broeckx

Helaas gaat zo een bezoek ook altijd gepaard met nare ervaringen en dat was nu niet anders. “Maandag zag ik Rubi een eerste keer en ook dinsdag mocht ik haar een uur zien in het bijzijn van de mama en een psycholoog. Alles verliep rustig tot er plots een vreemde man binnen kwam tijdens het bezoekuur. Volgens de mama moest ik een document tekenen om medische redenen. Maar dat weigerde ik. Ik ken het land ondertussen maar al te goed”, vertelt Gert.

Geen sinterklaasfeest

De man bleek iemand van het gerecht te zijn die zijn paspoort wilde intrekken. “Na veel vijven en zessen vroeg ik bijstand van het ministerie van Buitenlandse Zaken en besloot ik Peru zo snel mogelijk te verlaten. Ik heb Rubi op woensdag nog een half uur gezien maar heb niet kunnen zeggen dat ik haar de volgende dag niet meer kon zien, waarschijnlijk voor heel veel jaren. Dat is hard, heel hard”, zucht Gert. “Zelfs Sinterklaas die op zaterdag op bezoek ging komen, is niet meer mogelijk.”

Drugscontrole

Op de luchthaven werd Gert ook nog eens tegengehouden aan de incheckbalie. “Wanneer je slechts drie dagen in Peru bent, gaan de alarmbelletjes af bij de drugsbrigade. En ik had prijs. Mijn koffer werd onderzocht en ook de camera werd onderzocht op verborgen ruimtes. Die waren er natuurlijk niet.” Voor Gert breekt nu een nieuwe periode aan van onzekerheid. Hij weet niet wanneer hij zijn dochtertje nog eens zal kunnen zien. “Als er geen duidelijk signaal komt vanuit België waarschijnlijk nooit meer.”

Lange geschiedenis

Rubi werd als baby door haar mama ontvoerd naar haar thuisland Peru. Al jaren probeert Gert Broeckx een juridische strijd te voeren om zijn dochter terug naar België te halen. Het nieuws bereikte zelfs al het koninklijk paleis en verschillende Vlaamse ministers. Maar door de grote papiermolen en het corrupte gerecht in Peru lijkt het een vergeefse moeite te worden. Al blijft Gert strijdvaardig en geeft hij niet op, ook niet na de zoveelste tegenslag.