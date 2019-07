Papa ontvangt voor het eerst briefje van ontvoerde dochter Rubi en verrast haar met Intercontinental Rubi Rocket ADA

07 juli 2019

13u22 0 Boechout Gert Broeckx, de papa van de ontvoerde Rubi, ontving twee maanden geleden voor het eerst een briefje van zijn dochter. Ze had een verlanglijstje opgesteld met cadeautjes die ze graag wilde voor haar verjaardag. “Ze wil veel eenhoornartikelen, Kindersurprise en muchos Nutella”, stond er te lezen. Gert stuurde daarop een pakket van 20 kilo richting zijn dochter.

Voor het eerst in twee jaar ontving Gert Broeckx een mail van de mama van Rubi uit Peru. “De mail was volledig leeg. Geen onderwerp, geen aanspreking, niets. Enkel een bijlage”, vertelt Gert. “Het bleek een briefje te zijn van mijn dochter. Ze schreef wat ze allemaal wilde voor haar verjaardag. Ze wil veel eenhoornartikelen, Kindersurprise en muchos Nutella.”

Gert besloot meteen in actie te komen en zijn dochter eens goed te verrassen. “Ik stuurde een klein voorsmaakje. Wat Kindersurprise, wat speelgoed. Maar niet veel. De grote verrassing heb ik vrijdag op de post gedaan: de grote Intercontinental Rubi Rocket. Een geknutselde raket met allerlei lekkers en leuks in. Goed voor twintig kilo plezier”, vertelt Gert trots.

Dit kunnen doen voor zijn dochter betekent erg veel voor de man. “Het geeft je moed om door te gaan. Je weet gewoon dat Rubi heel blij zal zijn als ze deze verrassing zal ontvangen.” En die moed heeft Gert nodig want ondertussen zit het hele dossier muurvast. “Het kabbelt zelfs niet meer verder”, zegt hij. Oorzaak is het harde nieuws uit Brussel dat zij het dossier afgesloten hebben. “Hierdoor kan ik geen kant meer op. Het is heel frustrerend dat het hof van beroep in Peru oordeelde dat het om een ontvoering gaat maar dat Rubi toch bij haar mama mag blijven.”

Maar opgeven wil Gert niet. “Het is wachten tot Rubi volwassen is en zelf kan beslissen wat ze wil. En ondertussen blijf ik ervoor zorgen dat we Rubi niet vergeten. En niet alleen Rubi. Er zijn nog veel kinderen zoals zij. Ik geeft de strijd niet op.”