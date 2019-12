Oppositiepartij ‘t Dorp furieus dat gemeente aan Aldi vergunning verleent: “ Achterkamerpolitiek moet nu écht stoppen” ADA

05 december 2019

11u24 1 Boechout Tijdens de afgelopen gemeenteraad keurde het gemeentebestuur van Boechout de omgevingsvergunning voor de uitbreiding van Aldi aan de Hovesesteenweg goed. Oppositiepartij ‘t Dorp reageert furieus. “De gemeente onderhandelde al twee jaar lang met de supermarkt achter de rug van de inwoners van Boechout.”

Dat de gemeente Boechout de omgevingsvergunning goedkeurde, zint oppositie partij ‘t Dorp allerminst. Vooral de manier waarop dat volgens de partij tot stand is gekomen, zet kwaad bloed bij gemeenteraadslid Filip Peeters. Volgens hem is de gemeente al twee jaar lang achter de rug van de inwoners van Boechout aan het onderhandelen met Aldi over de vergunning en wat er gebouwd zal worden.

“Er is eerst twee jaar lang achter de schermen met Aldi onderhandeld en als er dan eindelijk een wettelijk verplicht openbaar onderzoek komt waarbij de inwoners voor het eerst inzage krijgen in de plannen en ook eens hun gedacht mogen zeggen, is het antwoord van het gemeentebestuur: ‘Sorry, maar nu is het te laat om daar nog iets aan te veranderen’”, zegt raadslid Filip Peeters.

“Bevolking buitenspel zetten”

De partij verwijst naar het recente arrest van de Raad van State dat voorafgaandelijk afspraken maken met een projectontwikkelaar helemaal niet mag. “Anders kan het college onmogelijk nog objectief oordelen tijdens het openbaar onderzoek. Dat wordt hier nog maar eens bewezen. Het hoogste rechtscollege van het land heeft het bestuur er uitdrukkelijk op gewezen dat dat soort belangenvermenging en achterkamerpolitiek volstrekt ontoelaatbaar is. Vandaar dat het RUP Vijverhof is vernietigd. En wat doen PRO, Groen-Gangmaker en CD&V bij het eerstvolgende grote bouwdossier? Ze doen het opnieuw. De eigen bevolking en adviesraad buitenspel zetten. Alsof er niks aan de hand is”, besluit Peeters.