Ook oppositiepartij ‘t Dorp wil geen nieuw benzinestation op Provincieweg ADA

12 juni 2019

09u48 0 Boechout Na Groen-Gangmaker beslist ook partij ‘t Dorp in het verweer te gaan tegen de mogelijke komst van een benzinestation ter hoogte van de Provincieweg 290 in Boechout. De oppositiepartij diende een bezwaarschrift in.

De buurtbewoners verzetten zich tegen dat project. Volkomen terecht, vindt ‘t Dorp. “Men wil voor een nieuw onbemand benzinestation 800 vierkante meter waardevolle bomen kappen in een uitloper van het park achter het gemeentehuis. Hoe dat past in de klimaatdoelstellingen van de gemeente is ons een raadsel”, zegt raadslid Lode Van den Brande.

“Het plan is niet alleen slecht voor het milieu en de volksgezondheid, maar ook voor de verkeersveiligheid en de mobiliteit. Het is bovendien nergens voor nodig. Er zijn al meer dan genoeg benzinestations in de buurt”, voegt raadslid Ines De Keulenaer daar nog aan toe. “Er zijn nu al negen plaatsen waar je kan gaan tanken in een straal van 3,9 kilometer.”

‘t Dorp heeft een lijst gemaakt van alle nadelige gevolgen en onregelmatigheden in dit dossier. “Dat zijn er heel wat. We hebben die verzameld in een modelbezwaarschrift dat mensen op onze site kunnen vinden”, aldus Van den Brande. “We leggen er ook uit hoe je zo’n bezwaarschrift kan indienen.” Inwoners kunnen die informatie gebruiken om zelf hun ongenoegen bij het gemeentebestuur kenbaar te maken.

Het college van burgemeester en schepenen beslist binnenkort of de bouwaanvraag voor het tankstation wordt goedgekeurd of niet. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 2 juni.