Ontwortelde en verzwakte bomen: gemeentebestuur overlegt met eigenaars en andere partijen over toekomst iconische dreef emz

24 mei 2020

14u56 0 Boechout Het bestuur van de gemeente Boechout is in overleg over de toekomst van de iconische dreef (Holleweg). Heel wat van de bomen zijn ontworteld of verzwakt. Zowel bewaarmaatregelen als een volledige heraanleg zijn mogelijk. In het vraagstuk vormen niet alleen de private eigenaars, maar ook het Agentschap Onroerend Erfgoed Antwerpen en het Agentschap Natuur en Bos (ANB) belangrijke gesprekspartners. “Het uitgangspunt daarbij is wel dat de dreef er voor alle komende generaties moet blijven”, verduidelijkt burgemeester Koen T’Sijen (PRO Boechout&Vremde).

De voorbije jaren heeft de iconische dreef met een dubbele bomenrij aan het kasteel in Boechout al heel wat kopzorgen veroorzaakt. Ondertussen zijn er al achttien bomen neergegaan. De laatste keer is er een beuk dwars over de Boshoek gevallen. Ook zware takken denderen soms naar beneden. Gelukkig raakte wandelaars, joggers of fietsers daar nog niet bij betrokken. Om ongevallen te vermijden, besloot de gemeente een drietal jaar geleden een veiligheidsprocedure op te starten.

De oorzaak dat de bomen massaal neerzijgen, is te wijten aan rotte wortels. Onderzoek van de omgevallen bomen wijst uit dat de bomen van vermoedelijk tachtig tot honderd jaar oud, rotte wortels en onderaan een rotte stam hebben. Daardoor raken ze verzwakt. Als er een boom sneuvelt, worden de bomen in de onmiddellijke omgeving kwetsbaar. Die vangen dan meer wind of worden blootgesteld aan de zon. Droogtestress zorgt er dan weer voor dat er regelmatig grote takken naar beneden donderen. Dat kan zelfs bij windstil weer gebeuren.

Bewaren of rooien

De gemeente probeert nu al maatregelen te nemen. Door de vele spelende kinderen, wandelaars en joggers raakte de grond verdicht, wat nefast is voor beuken met oppervlakkige wortels. Het bestuur liet de grond ploffen, waardoor de wortels meer zuurstof krijgen. Verder zal een landmeter bekijken of het mogelijk is een deel van de verharding weg te nemen.

Voor een oplossing op lange termijn zal er echter meer nodig zijn. Onder meer ‘veteranensnoei’ behoort tot de mogelijkheden. “De oude bomen worden sterk gesnoeid. Daardoor zouden ze opnieuw sterk groeien. Het is echter niet zeker of deze methode werkt bij de beuken in de dreef. Op die manier of met andere bewaarmaatregelen zouden de huidige bomen misschien nog een vijftigtal jaar voort kunnen”, vertelt T’Sijen.

Een iets radicalere optie is het uitdoen van alle bomen en het aanplanten van nieuwe bomen. “Op de plaats van omgevallen bomen een nieuw exemplaar planten is geen optie: die maakt geen kans door het bladerdek van de grotere bomen. Bij een volledig nieuwe dreef kunnen de bomen gelijkmatig groeien. Maar ook een combinatie van verschillende maatregelen is uiteraard mogelijk”, aldus de burgemeester.

Verschillende partijen

In het vraagstuk zijn verschillende partijen betrokken. Zo is de dreef in bezit van twee private eigenaars. Volgens de burgemeester is de ene meer voorstander van het bewaren en de andere eerder pro een nieuwe aanplanting. Ze zouden in principe een kapvergunning kunnen aanvragen. Daar moet de gemeente wel in adviseren. Die vergunningsaanvraag moet ook passeren langs het Agentschap Onroerend Erfgoed in Antwerpen, aangezien de dreef beschermd landschap is. “Als die instantie meent dat het behouden moet worden, ga ik daarin mee”, aldus T’Sijen. Ook het ANB is betrokken. “Zij geven meestal wel positief advies bij een voldoende hoog aantal verzwakte bomen. Dat is bij ons zo goed als het geval”, aldus T’Sijen.

De Boechoutse burgemeester hoopt samen met de verschillende partijen tot een gedragen plan te komen. Een andere gesprekspartner is een afgevaardigde van de NAVO. Onder de bomen zit immers een NAVO-kerosineleiding. Omdat de wetgeving veranderd is, staan 23 bomen te dicht bij de leiding. Die zouden eigenlijk gerooid moeten worden, al stonden de bomen er eerst.

Eerst antwoorden, dan toelichting

Ondertussen zijn er al verschillende plaatsbezoeken gebeurd, onder meer door het ANB. Het gemeentebestuur wil eerst een antwoord op alle vragen hebben alvorens in dialoog te gaan met de bevolking. Dat de dreef moet blijven, staat voor het gemeentebestuur buiten kijf. “Als symbool is het een belangrijk stuk van de Boechoutse identiteit. Op die plek moet er altijd een dreef met een dubbele bomenrij zijn voor de volgende honderd jaar, voor alle volgende generaties”, klinkt het.

Oppositiepartij ‘t Dorp hoopt dat het gemeentebestuur in het vraagstuk over ‘de kathedraal van Boechout’ haar verantwoordelijkheid neemt. “We hopen dat het bestuur een modererende, informerende rol speelt. Daarbij vragen we ook dat er eerlijk en correcte gecommuniceerd wordt. Als er drastische, moeilijke beslissingen genomen moeten worden, dan moet dat ook gebeuren”, zegt Lode Van den Brande.