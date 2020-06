Ondanks negatieve adviezen en protest mag Aldi van provincie toch uitbreiden: “Dit is de A12 naar Boechout brengen”, foeteren omwonenden David Acke

10 juni 2020

19u06 0 Boechout De provinciale deputatie heeft de negatieve adviezen van de provinciale omgevingsambtenaar en de Gecoro, de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, naast zich neergelegd en keurt de omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de Aldi aan de Hovesesteenweg toch goed. Buurtbewoners geven al aan verder te procederen tegen deze plannen.

Negatieve adviezen en bezwaarschriften van buurtbewoners ten spijt heeft de provinciale deputatie de omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de huidige Aldi-winkel aan de Hovesesteenweg in Boechout toch goedgekeurd. Daarmee gaat het in tegen het negatieve advies van haar eigen provinciale omgevingsambtenaar. Die stelde dat de plannen voor de uitbreiding van de winkel in Boechout veel te megalomaan zijn. Zij concludeerde dat het lokaal bestuur deze plannen nooit had mogen goedkeuren op basis van de bouwcode van de gemeente. Eerder gaf ook de gemeentelijke commissie Gecoro al negatieve adviezen.

Foute lezing

Schepen voor Ruimtelijke Ordening Kris Swaegers (Groen-Gangmaker) zegt zelf verrast te zijn geweest door het negatieve advies van de provinciale omgevingsambtenaar. “Als gemeentebestuur waren wij enorm verrast omdat die omgevingsambtenaar de Boechoutse bouwcode volledig anders las. In die code staat hoe hoog, diep en breed je woning mag zijn maar dat heeft natuurlijk geen betrekking op bijvoorbeeld scholen, bedrijven of winkels. Het spreekt voor zich dat een winkel groter mag zijn dan een woning”, legt Swaegers uit. Om dat misverstand op te helderen bood de Boechoutse omgevingsambtenaar - die de bouwcode meeschreef - de provinciale omgevingsambtenaar van wederwoord. “We legden de correcte interpretatie van de bouwcode uit en de provinciale deputatie is ons daar nu in gevolgd”, aldus de schepen.

Wij vinden het heel vreemd dat tal van specialisten zeggen dat dit project te groot is en dat die adviezen zomaar genegeerd worden Actiecomité Aldi Moeite

En dus geeft de provincie dan toch een omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de supermarkt. Schepen Swaegers zegt tevreden te zijn met die beslissing. “Een aantal buurtbewoners zijn inderdaad niet tevreden maar ik heb ook gemerkt dat er een hele grote groep wel blij is met de plannen. Deze Aldi staat er al 20 jaar en is voor veel mensen hun vaste winkel. Aldi wordt groter maar het blijft toch vooral een buurtwinkel voor de buurtbewoners.”

“Gewoon tegen de wet”

Maar daar zijn de buurtbewoners het niet mee eens. Een achttal families verzamelden zich in de actiegroep ‘Aldi Moeite’ en vochten deze uitbreiding van 700 naar 5.000 overdekte vierkante meter aan. “Wij zijn niet tegen de uitbreiding van de winkel maar dit is de A12 naar Boechout brengen. Wij vinden het heel vreemd dat tal van specialisten zeggen dat dit project te groot is en dat die adviezen zomaar genegeerd worden”, klinkt het bij Aldi Moeite. Ook de manier waarop de gemeente te werk is gegaan stuit de families tegen de borst. “De leden van de Gecoro waren onthutst toen ze te horen kregen van de gemeente dat hun advies er eigenlijk niet toedeed omdat de beslissing anderhalf jaar geleden al werd genomen. Die beslissing is er dan gekomen zonder openbaar onderzoek en dat is gewoon tegen de wet.”

Jacuzzi’s

Dat de schepen de winkel vergelijkt met een buurtwinkel doet de wenkbrauwen fronsen bij Aldi Moeite. “Aldi staat bekend om zijn grote tijdelijke promoties op spullen die veel geld kosten en geen dagelijkse behoeften zijn. Deze week was is er een actie op de verkoop van jacuzzi’s. Niet bepaald iets wat je in een buurtwinkel gaat kopen. Onderzoek toont aan dat deze nieuwe winkel mensen zal aantrekken uit Lier en Mortsel en daar is de Hovesesteenweg niet op voorzien.”

De families zullen nu verder procederen en willen bekomen dat er “eindelijk geluisterd wordt naar de adviezen. “Wij willen afdwingen wat vier keer gezegd geweest is door experten en dat deze plannen doorvoeren gewoon geen goed idee is. Wij zijn, zoals gezegd, niet tegen een uitbreiding maar wees alsjeblieft een beetje redelijk.”