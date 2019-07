Nu ook captatieverbod in Boechout: wees zuinig met water ADA

19 juli 2019

15u23 1

Door de hete zomer van vorig jaar en de aanhoudende droogte van de afgelopen weken werd door de provincie Antwerpen een captatieverbod uitgeroepen in bepaalde gebieden. Nu geldt dat verbod ook voor de gemeente Boechout. In de gebieden waar het verbod van kracht is, mag uit geen enkele waterloop water onttrokken worden. Dit betekent onder andere dat er geen water mag opgepompt worden om velden en tuinen te beregenen en dat ook visvijvers volledig afgekoppeld moeten worden van de waterlopen. Uitzondering hierop is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Het verbod is nodig om de goede ecologische toestand van de waterlopen te garanderen en/of niet verder achteruit te laten gaan. Gouverneur Cathy Berx roept op om zeer zuinig en oordeelkundig om te gaan met water. Zeker nu er voor de komende dagen opnieuw droog en warm weer wordt voorspeld. Dit captatieverbod houdt geen verbod in op het gebruik van bijvoorbeeld grond- of leidingwater.