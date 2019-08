Nieuwe opdoffer voor papa: cadeautje voor ontvoerde dochter in beslag genomen door douane Peru ADA

23 augustus 2019

14u47 0 Boechout Het houdt maar niet op voor Gert Rubi Broeckx. De speciale raket die hij maakte voor de verjaardag van zijn ontvoerde dochter Rubi, is door de douane in Peru in beslag genomen. Naar de reden van inbeslagname is het gissen voor Gert.

De ‘Rubi Intercontinental Rocket’ van papa Gert Broeckx voor zijn dochtertje Rubi is door de douane van Peru in beslag genomen. Gert maakte de raket voor de verjaardag van zijn ontvoerde dochter en zond het pakket op met bpost. De raket, goed voor een gewicht van twintig kilo, zat vol speelgoed en chocolade maar de kans dat die ooit bij zijn dochter komt, is klein. Rubi Broeckx werd op 18 oktober 2013 door haar Peruviaanse moeder July ontvoert naar Ayacucho in het zuiden van Peru. Tot op vandaag verblijft Rubi daar nog steeds, hoewel Gert het hoederecht heeft.

Nutella

Gert zegt niet te weten waarom de douane zijn pakket in beslag nam. “Ik zou echt niet weten wat er niet zou mogen in zitten. Speelgoed, knutselmateriaal, een boekentas met toebehoren, kindersurprise en Nutella zijn de hoofdbestanddelen van inhoud. Het is mij nog eens overkomen. Een klein flesje vitamine-D mocht het land niet in. Waarschijnlijk dachten ze dat het drugs waren.” Gert zond het pakket naar een hotel waar de psycholoog van zijn dochtertje het zou ophalen.

Maar ondanks het negatieve nieuws is er ook positief nieuws. “Ik zal mijn advocaat in Peru naar meer uitleg moeten vragen want Buitenlandse Zaken mag zich daar niet mee inlaten. Wel mag ik een ‘survival package for Rubi’ verzenden via diplomatieke post. Wat kledij met éénhoorn pint en natuurlijk Belgische chocolade, kindersurprise en de verplichte pot Nutella. Als ze ondertussen aan iets verslaafd is, is het wel Belgische chocolade”, lacht papa Gert.

Ondertussen geeft FOD justitie ook opnieuw bijstand.