Nieuwe maand nieuwe regels: gemeente past parkeerregime aan ADA

01 juli 2019

De gemeente Boechout heeft een nieuw parkeerregime ingevoerd in verschillende delen van de gemeente. Zo mag er op de parking vanDelhaize in de Alexander Franckstraat, naast het Gildenhuis, opnieuw lang geparkeerd worden. Voordien was dit een blauwe zone waar je maximum twee uur mocht staan. Op het vernieuwde Sint-Bavoplein wordt dan weer een blauwe zone ingevoerd. Ook achter de bibliotheek op het Jef Van Hoofplein mag je maximum twee uur parkeren. Hier werden elf plaatsen gecreëerd. Net zoals in de Molenlei. Voortaan kan er ten slotte opnieuw geparkeerd worden voor Bpost.