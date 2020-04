Nieuwe kasseien aan toegangsweg naar Theater Vooruit moet toegankelijkheid bevorderen ADA

23 april 2020

De toegangsweg naar Theater Vooruit heeft een grondige upgrade gekregen. De oude en versleten kasseistenen werden verwijderd en nieuwe, vlakke exemplaren komen in de plaats. Zo is het cultuurcentrum veel vlotter bereikbaar, ook voor mensen die moeilijker te been zijn.

Al zal ook het cultuurcentrum nog even moeten wachten op publiek want door de coronacrisis moeten ook zij noodgedwongen hun deuren voorlopig sluiten.