Nieuwe fietsroute, Belpop-wandeling en gratis openluchtconcerten: gemeente Boechout pakt uit met nieuw zomeraanbod ADA

29 juni 2020

15u12 0 Boechout De gemeente Boechout heeft haar nieuwe zomeraanbod voorgesteld. Er komt een nieuwe fietskaart #Boechoutfietst, midden juli wordt een nieuwe Belpop-wandeling gelanceerd en in augustus maken verschillende gratis openluchtconcerten het mooie weer.

“De nieuwe fietsroute is 31 kilometer lange route en neemt je mee langs de leukste plekjes in en rond onze gemeente. Denk maar aan de Melkkuip, landschapspark Grote Boshoek, de Steenen Molen en de nieuwe fietsbrug. We zijn er zeker van dat iedereen nog nieuwe dingen zal ontdekken in eigen dorp”, vertelt schepen van Toerisme Rudi Goyvaerts. De fietskaart is vanaf 1 juli gratis af te halen bij de vrijetijdsdienst, in de bibliotheek en in sportpark sneppenbos.

Ook nieuw vanaf 16 juli is de Belpop-wandeling. “Die wandeling leidt je langs unieke stukjes Belpop-geschiedenis in Boechout”, zegt de schepen. “Jimmy Dewit en Jan Delvaux van Belpop Bonanza voorzien op tien plaatsen in Boechout een QR-code. Wie de route volgt, kan de QR-codes scannen en zo het muzikale verhaal achter een bepaalde plek ontdekken via een video- of audiofragment.” De nieuwe wandeling wordt officieel ingehuldigd op donderdag 16 juli. Vanaf dan is de route te vinden op www.boechout.be of bij de vrijetijdsdienst.

Gratis openluchtconcerten

Deze zomer zal je ook van cultuur kunnen genieten in Boechout, want voor het eerst worden er openluchtconcerten georganiseerd op het Wiebelplein. De gemeente bekijkt in de loop van de zomer nog hoe dit concreet aangepakt zal worden want de social distancing blijft natuurlijk belangrijk. De concerten gaan door op donderdag 13, 20 en 27 augustus met optredens van indie-pop band Noa Lee, de Gentse bluesmuzikant Guy Verlinde en pianist Poltrock. De concerten zijn gratis en beginnen steeds om 20.30 uur op het Wiebelplein (Konijnenbergstraat 1, Boechout).

Straatfeesten

Maar ook inwoners kunnen een straatfeest of speelstraat organiseren. “Ook dit moet gebeuren met de nodige social distancing. Daarom vragen we altijd eerst contact op te nemen met de vrijetijdsdienst. Met de hulp van de evenemententool bekijken we dan of een straatfeest al dan niet kan doorgaan”, legt Goyvaerts uit. Voor kinderen tot en met 12 jaar ontwikkelde de gemeente nog twee soorten zomerpakketten. Eentje met knutselmateriaal voor 2 euro en eentje met speelgoed voor 5 euro.