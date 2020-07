Nieuwe Belpop-wandeling in Boechout: “Het verhaal achter de grootste Soulsister-hit en veel meer” Sander Bral

16 juli 2020

15u52 0 Boechout Het olijke duo Jan Delvaux en Jimmy ‘dj Bobby Ewing’ Dewit van Belpop Bonanza heeft de muzikale geschiedenis van Boechout in kaart gebracht. Op tien locaties in de gemeente kan je QR-codes scannen om via audio en video meer te weten te komen achter elke plek en zijn muzikaal verhaal. De wandeling werd donderdagochtend officieel geopend door het gemeentebestuur.

Michael Lang, de organisator van Woodstock, passeerde ooit in Boechout en de gemeente had ook zijn eigen ‘Beatles’ vroeger. Het zijn maar enkele muzikale anekdotes die je te weten kan komen in de gloednieuwe Belpop-wandeling in Boechout, samengesteld door Jan Delvaux en Jimmy Dewit - beter bekend als deejay Bobby Ewing - van Belpop Bonanza.

“De muzikale geschiedenis in onze gemeente is groot”, benadrukt Rudi Goyvaerts (PRO Boechout&Vremde), schepen voor toerisme. “Die verhalen gekoppeld aan een wandeling door de gemeente past perfect in ons zomeraanbod, om een leuke vakantie te beleven in eigen streek.”

The Way To Your Heart

De wandeling is iets langer dan vijf kilometer en passeert onder andere het Jef Van Hoofplein, Molenveld, Villa Les Clématites en de woonplaatsvan Eugeen De Ridder. “Een andere stop is de geboorteplek van Soulsister-hit ‘The Way To Your Heart’ in de straat waar Jan Leyers woonde”, gaat Goyvaerts verder. “Samen met Paul Michiels schreven ze daar hun nummers en hun buurman, acteur Jan Decleir, pakt er graag mee uit dat hij erbij was toen het liedje geschreven werd.”

Nog meer te weten komen over de muziek achter Boechout? Doe de tocht dan zelf. Meer info hier.