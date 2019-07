Nieuw speelbos voor Boechoutse kinderen ADA

17 juli 2019

15u09 2 Boechout In de wijk Zuiderdal, een woonwijk die zich bevindt tussen de Mussenhoevelaan, de Vremdesesteenweg, de Groenstraat en de oude Vogeltjeswijk in Boechout, kocht de gemeente enkele maanden geleden een klein bos aan van 0,15 hectare om er een groene speelplek van te maken.

Het bosje is vrij toegankelijk en kinderen mogen er spelen. De gemeente koos er bewust voor om dit als een bos te beheren en de lagere begroeiing te laten staan. “Het mag wat wilder zijn,” zegt burgemeester T’Sijen. “Een wild bos is een fijne speelomgeving. Waar kan je tegenwoordig nog kampen bouwen? We hebben het bos wel door een boomdeskundige laten nakijken om de veiligheid te garanderen.” Het dode hout werd uit de kruinen gehaald, de dode bomen werden verwijderd.