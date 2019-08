Nieuw scoutslokaal van Boechout ontvangt Vlaams geld voor meer brandveiligheid ADA

22 augustus 2019

15u45 0 Boechout Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts investeert 8.909 euro in het nieuwe scoutslokaal van Boechout. Dankzij die steun kunnen uitbaters hun verblijf moderner, brandveiliger en kindvriendelijker maken.

Vakantie is nog niet voor elke jongere in Vlaanderen vanzelfsprekend. Grote (school)groepen of jeugdbewegingen stuiten bij het maken van vakantieplannen vaak nog op drempels. “Iedereen heeft recht op vakantie”, zegt Weyts. Veel jeugdverblijven hebben aanpassingen nodig om maximaal te kunnen inspelen op de noden en verwachtingen van hun jonge gasten. Weyts: “Het gaat om investeringen die vaak niet onmiddellijk renderen. Daarom geef ik via Toerisme Vlaanderen gerichte financiële steun.” Het nieuwe scoutslokaal krijgt van de minister 8.909 euro

De N-VA-fractie van Boechout en Vremde is zeer opgetogen met deze beslissing. “Investeren in jeugdverblijven is voor ons zeer belangrijk. Elk kind moet kunnen genieten van vakantie in een veilige en comfortabele omgeving. Ook het verhogen van de veiligheid is voor ons essentieel. Dat minister Weyts investeert in het nieuwe scoutslokaal van Boechout, kunnen wij alleen maar toejuichen” zegt Sven Snyders, fractieleider voor N-VA.