Na Mortsel en Kontich nu ook vastgoedplatform woneninboechout.be Sander Bral

12 mei 2020

15u16 2 BOECHOUT/MORTSEL Na woneninmortsel.be en woneninkontich.be lanceert Habicom Vastgoed uit Mortsel nu ook woneninboechout.be. “Anders dan de gemeentelijke websites trachten we de totale beleving van de gemeente aan te bieden en zo potentiële kopers en huurders overtuigen in de gemeente te komen wonen.”

Het klassieke antwoord van de vastgoedmakelaar op de vraag waar je op moet letten bij het kopen van een huis is ‘locatie, locatie, locatie’. “Om die reden zijn we gestart met de ‘wonen’-websites”, zegt Naranjo Decamps van Habicom Vastgoed. “Daarin focussen we niet op de bakstenen maar wel op de locatie waar het eigendom gelegen is. Na Mortsel en Kontich lanceren we nu ook woneninboechout.be. Ondertussen wordt er ook hard gewerkt aan platformen voor Edegem, Wilrijk en Berchem.”

Beleving

“Uniek is dat de websites mede gemaakt worden door mensen die werken en wonen in de gemeente. In dit geval Boechoutenaren die graag in Boechout wonen en op die manier hun gemeente mee willen promoten. We werken dus samen met mensen die vanuit hun ervaring en beleving kunnen praten over de plek waar ze wonen.”

“Of onze websites overbodig zijn omdat er al gemeentelijke platformen bestaan? Zeker niet”, benadrukt Naranjo. “Uit ons onderzoek is gebleken dat een kat haar jongen niet vindt op die websites van de gemeente. Ook door onze eigen testpersonen bleek het dikwijls moeilijk om bepaalde dingen terug te vinden. De steden en gemeenten geven vooral administratieve info terwijl wij daarnaast ook leuke restaurants en bars aanbieden, het nieuws van je eigen gemeente maar ook leuke anekdotes of historische weetjes. We trachten de totale beleving aan te bieden om potentiële huurders en kopers te overtuigen in deze gemeente te komen wonen.”

