Na 50 jaar Waddeneilanden vindt Boechoutse jeugdvereniging Ja!Wadden in Schoten nieuwe kampplaats: “Zee of niet, het wordt plezant” ADA

11 juni 2020

14u05 1 Boechout Toen de Veiligheidsraad besliste dat zomerkampen maar op maximaal 150 kilometer van de landsgrens mogen plaatsvinden, kwam dat als een klap aan bij de Boechoutse jeugdvereniging Ja!Wadden. Door het coronavirus kunnen de speelreizen naar Ameland niet doorgaan. Maar de Boechoutenaars bleven niet bij de pakken zitten en vonden een alternatieve locatie.

In Boechout en omstreken is VZW Ja!Wadden vaak nog bekend als VZW Terschelling. Al bijna vijftig jaar reist ze naar de Nederlandse Waddeneilanden om daar zomerkampen te organiseren voor kinderen tussen 7 en 15 jaar. Net zoals alle jeugdverenigingen keek Ja!Wadden op 22 mei uit naar de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad over de jeugdkampen. “We hadden er goede hoop op, toen minister Benjamin Dalle zei dat de kampen konden doorgaan”, klinkt het bij Ja!Wadden. Maar de kleine letters leerden de organisatie dat buitenlandse kampen op maximum 150 kilometer van de Belgische grens mogen doorgaan. De afstand tussen Boechout en Ameland: 340 kilometer.

Geen toonmoment

En dus ging de organisatie op zoek naar een nieuwe locatie. Na een intense zoektocht kwam de vzw uit op Campus Kajee in Schoten. “De bosrijke omgeving is voor ons ideaal. We hebben dan wel geen Waddenzee, maar hier kunnen we toch een beetje de sfeer van Ameland in Schoten creëren.” Naast de afstandsbeperking gelden er deze zomer natuurlijk ook nog heel wat andere hygiëneregels, met het coronavirus in de buurt. “Een groot toonmoment met de ouders zit er dit jaar niet in. En we zullen onze handen wat vaker moeten wassen. Maar ook in onze bubbel van vijftig kunnen we ons ontzettend goed amuseren! Het belangrijkste is dat we de kinderen een geweldig kamp kunnen bezorgen.”

Drie van de vier kampen zitten ondertussen al helemaal vol, voor het tweede kamp van 13 tot 22 juli zijn er nog enkele plekjes vrij, voor kinderen die nu nog een kamp zoeken. De leiding heeft er alvast zin in. “Natuurlijk hopen we dat we volgend jaar weer naar Ameland kunnen gaan. Maar nu gaan we er gewoon een geweldig Schotens kamp van maken.”