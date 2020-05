N-VA wil schepen voor Dierenwelzijn: “Boechout hinkt achterop tegenover andere gemeentes” ADA

05 mei 2020

18u44 13 Boechout Als het van N-VA Boechout afhangt dan krijgt de gemeente binnenkort een schepen voor Dierenwelzijn. Gemeenteraadslid Erik Philibert lanceerde het idee op de gemeenteraad. “Boechout loopt achter op het vlak van dierenwelzijn. Een schepen bevoegd voor dierenwelzijn kan fungeren als aanspreekpunt en beslissingen toetsen of ze diervriendelijk zijn.”

Heel wat steden en gemeenten in Vlaanderen hebben al een schepen voor Dierenwelzijn en als het van gemeenteraadslid Erik Philibert (N-VA) afhangt wordt Boechout aan dat lijstje toegevoegd. Philibert ziet veel voordelen aan een schepen met dit mandaat. Niet alleen is het voor burgers een duidelijk aanspreekpunt, ook de dieren varen er wel bij.

“Vandaag worden er heel wat beslissingen genomen in de gemeente maar worden die niet vanuit het oogpunt van dieren bekeken. Ik denk maar aan geluidsoverlast als vuurwerk maar ook om de broodfok van dieren tegen te gaan en de castratie van wilde dieren te regelen. Een schepen voor Dierenwelzijn zou die taken niet alleen op zich kunnen nemen, hij of zij zou ook meteen elke beslissing kunnen overwegen of het wel diervriendelijk is. In Boechout lopen we ver achter op dat vlak in vergelijking met andere gemeentes”, zegt Philibert.

Nu ligt die bevoegdheid bij milieuschepen Kris Swaegers maar dat vindt Philibert niet voldoende. “Als burgers iets willen melden weten ze niet bij wie ze terecht kunnen. Politie? Gemeentehuis? Als je een schepen voor Dierenwelzijn aanstelt los je dat probleem ook meteen op.”

Volgens Philibert werd zijn voorstel maar lauw onthaald door de meerderheid. “Het werd wat weggemoffeld en ik kreeg een hele lijst te horen van wat de gemeente al doet. Bij de oppositie had ik wel de indruk dat er partijen waren die het voorstel volgden.”