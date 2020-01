N-VA vraagt bestuur om verlichting op trage wegen: “Wil je fietsgemeente zijn? Dan ook in de winter” ADA

29 januari 2020

17u42 1 Boechout N-VA Boechout-Vremde haalt een oude eis van onder het stof en vraagt verlichting op de trage wegen voor fietsers en voetgangers. De partij doet dat naar aanleiding van de omleiding langs de slecht verlichte Bessemstraat.

De werken aan de fietsostrade ter hoogte van de Lange Kroonstraat en de Oude Steenweg zorgen ervoor dat fietsers niet hun gebruikelijke weg kunnen fietsen en een omleiding moeten volgen door de Bessemstraat. Maar die straat is niet goed verlicht wat in deze donkere dagen tot gevaarlijke situatie kan leiden. Daarom herhaalt N-VA een oude eis en wil het straatverlichting op de trage wegen.

“Wij vragen verlichting op trage wegen, verbindingswegen en fietsverbindingen. Zoals bijvoorbeeld in de Bessemstraat en de Sneppenbosweg”, zegt Annelies Veron, gemeenteraadslid voor N-VA. “Het zijn donkere dagen en er moet door de omleiding veel volk door de Bessemstraat. Maar het is er zo donker dat zelfs de curve in de weg moeilijk zichtbaar is.”

N-VA Boechout Vremde vraagt dan ook dat het bestuur werk maakt van verlichting in de Bessemstraat, de Sneppenbosweg en vele andere fietspaden. “Als je fietsgemeente wil zijn, moet je dat ook zijn in de winter en op korte dagen”, klinkt het. N-VA stelt dat er verschillende opties zijn. Verlichting dicht bij de grond (korte champignon-palen), verlichting in een andere kleur die dieren niet hindert, verlichting die enkel aangaat wanneer een voetganger of fietser nadert of wegdekverlichting.

“Als laatste optie kan er ook een reflecterende strip aangebracht worden op het wegdek”, zegt Veron nog. “Dit is niet hetzelfde, maar sowieso beter dan niets.”