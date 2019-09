Mooimakers in de bloemetjes gezet door gemeente: “zij zijn de echte helden” ADA

17 september 2019

17u05 0 Boechout Naar aanleiding van de Week van de Duurzame Gemeente organiseert Boechout een infoavond over de SDGs of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Daarop komt aan bod welke acties de gemeente kan ondernemen en wat burgers kunnen doen.

In 2015 lanceerden de VN ‘Agenda 2030’: 17 doelstellingen die van de aarde een eerlijke, gezonde en veilige plek moeten maken. In juni ondertekende Boechout het charter om die Sustainable Development Goals (SDGs) of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in haar beleid te integreren.

“Duurzame ontwikkeling betekent voor ons dat iedereen dezelfde rechten en mogelijkheden moet krijgen, nu en later”, zegt schepen Kris Swaegers. “We vertrekken vanuit een basishouding van solidariteit en verbondenheid tussen mensen, hier en in de wereld. Tegelijk willen we de draagkracht van de aarde niet onomkeerbaar in gevaar brengen. Het is een uitdaging om deze doelstellingen aan lokale actiepunten te koppelen en deze informatieavond is een eerste stap. We hebben immers iedereen als partner nodig: inwoners, scholen, verenigingen en bedrijven.”

Boechout wil een voortrekkersrol spelen in de overgang naar een duurzame toekomst en de gemeente besliste om mee te doen met de Week van de Duurzame Gemeente, van 18 tot 25 september. De SDG-vlag wordt aan het gemeentehuis gehangen. Daarnaast zetten we onze ‘duurzame helden’ in de kijker.

Huldiging ‘Mooimakers’

Dit jaar huldigt Boechout haar ‘Mooimakers’, de personen die gewapend met grijpstokken, handschoenen en vuilniszakken regelmatig de straat opgaan om zwerfvuil te rapen. Schepen Philip Verstappen: “Dat zijn echte SDG-helden: zij zorgen er mee voor dat Boechout een nog aangenamer dorp wordt om in te leven. Zij verdienen dus een pluim.”

Op donderdag 19 september organiseert Boechout een infoavond waarbij de SDGs worden geduid en waarop wordt uitgelegd hoe het gemeentebestuur en de burgers die doelstellingen concreet in acties kunnen omzetten. Die avond worden ook de ‘Mooimakers’ in de bloemetjes gezet. Iedereen is hierop welkom.