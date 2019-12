Moeder en dochter verhuizen koffiebar naar Boechout: “Hier genieten mensen meer van hun koffie dan in ‘t stad” ADA

16 december 2019

18u22 44 Boechout Magalie (27) en Annouck (53) verhuisden afgelopen zomer hun koffiebar Hygge van Berchem in Antwerpen naar Boechout. Het pand in Berchem was niet meer beschikbaar en moeder en dochter wilden heel graag een groot terras aan hun zaak. De verhuis naar Boechout was dus snel beslist. De twee bieden uitsluitend vegetarische en veganistische lekkernijen aan.

Het leven in Boechout gaat er net iets rustiger aan toe dan in een stad als Antwerpen. Dat hebben Annouck en Magalie al aan den lijve ondervonden. Ze openden in juli hun koffiebar Hygge aan de Binnensteenweg 145 in Boechout. Het pand in Berchem, waar ze al twee jaar lang hun zaak hadden, was niet meer beschikbaar en bovendien zochten ze een pand met een groot terras. Een schaars nood in een stad als Antwerpen. Boechout kwam in hun vizier en de verhuiswagen werd besteld.

“Wat ons meteen opvalt is dat mensen hier nog echt genieten van hun koffie. Het take awayconcept is hier nog niet ingeburgerd en mensen blijven gezellig hier hun koffietje en stukje taart eten”, vertelt Annouck. “Toch een groot verschil met een grootstad als Antwerpen.” Maar daar is Annouck niet rouwig om. “Een lekkere koffie maken neemt wat tijd in beslag en dan is het fijn om je klanten te zien genieten van hun kopje koffie”, lacht ze.

Op de menukaart vind je naast koffies, ook allerhande homemade iceteas, versgebakken taarten en cakes maar ook een groot buffet met warme en koude gerechten. Wat je niet op de kaart zal vinden is vlees. “Wij kiezen heel bewust voor uitsluitend vegetarische en veganistische gerechten. Vanuit het ecologisch standpunt maar ook om aan te tonen dat je een volwaardige maaltijd kan bereiden zonder vleesproducten”, aldus Annouck.

Hygge is open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 16 uur. In de kerstvakantie is Hygge gesloten.