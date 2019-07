Mensen met autismespectrumstoornis slapen binnenkort op beide oren dankzij nieuwe logeergids ADA

01 juli 2019

De provincie Antwerpen start met een nieuw project dat kinderen en volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS) moet toelaten te kunnen logeren in een hotel, B&B, vakantiewoning, camping of hostel. Een expert zal een twintigtal locaties onderzoeken en testen op toegankelijkheid.

Te veel zintuiglijke prikkels, onverwachte situaties en onduidelijke verwachtingen: bij kinderen en volwassenen met ASS veroorzaakt een daguitstap of vakantie vaak veel stress. Een goede voorbereiding en begeleiding ter plaatse zorgen voor de nodige houvast en rust.

Tijdens de zomermaanden screent Sien Depoortere, experte in het autismevriendelijk maken van toeristische uitbatingen, de twintig logies. Telkens analyseert ze ter plaatse de mogelijkheden en valkuilen voor gasten met autisme. In oktober presenteert Toerisme Provincie Antwerpen een gedetailleerde begeleidingsfiche voor elk van de deelnemende logies. Die visuele stappenplannen vormen een handige hulp voor, tijdens en na het verblijf. Niet alleen voor de gasten met ASS maar ook voor hun familie of reisgezelschap.

Bij de vakantiemakers leeft heel wat enthousiasme voor een autismevriendelijke aanpak. Na een oproep aan de logiesuitbaters selecteerde Toerisme Provincie Antwerpen twintig hotels, B&B’s, vakantiewoningen, campings en hostels in de Kempen, Scheldeland, Antwerpen en Mechelen. Jan De Haes, gedeputeerde voor Toerisme, legt uit: “We hebben bewust gekozen voor een gevarieerde mix van logiestypes en locaties. Sommige gasten met ASS geven immers de voorkeur aan de vertrouwde omgeving van een ketenhotel of logeren het liefst in hun eigen camper op een kampeerterrein. Anderen zoeken graag de stilte van de natuur of een mooie plek in de stad op. De logies situeren zich in verschillende prijsklassen en er zitten zowel adressen voor families met kinderen als zakentoeristen bij.”

In Boechout neemt B&B De Frimethe deel. Ook zij zullen bezig krijgen van de expert.