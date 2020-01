Lokale handelaars delen gratis herbruikbare potjes aan in strijd tegen wegwerpplastic ADA

27 januari 2020

17u37 0 Boechout De gemeente Boechout organiseert woensdag een actie waarbij het haar inwoners wil stimuleren herbruikbare potjes mee te nemen naar de slagerij. In verschillende zaken krijg je bij je aankopen een gratis herbruikbaar potje.

Gemiddeld gaan er bij slagerij Asselberghs in Vremde zo een 600 tot 700 wegwerpverpakkingen per dag over de toonbank. Dat gaat van plastic potjes tot papier of zakjes. Slechts enkele klanten brengen hun herbruikbaar potje mee om er charcuterie in te doen. Eén vaste klant is het absolute voorbeeld met al gauw een tiental herbruikbare potjes. En zo zou het moeten zijn.

Daarom lanceert de gemeente Boechout op woensdag 29 januari een actie waarbij het herbruikbare potjes gratis uitdeelt bij Keurslager Somers, Slagerij Asselberghs en Meat and Market. Zo hoopt de gemeente haar inwoners aan te sporen minder wegwerpverpakkingen te gebruiken.

Jurgen Asselberghs, zaakvoerder van de gelijknamige slagerij, staat volledig achter de actie, ook al zorgen die herbruikbare potjes wel voor meer werk. “Zeker wanneer het erg druk is in de slagerij zorgen de herbruikbare potjes wel voor wat extra werk omdat je de weegschaal altijd even opnieuw moet instellen omdat elk potje natuurlijk een ander gewicht heeft. Maar dat neemt niet weg dat ik deze actie volledig ondersteun”, zegt de slager.

Wie zijn wegwerpverpakkingen nog wil reduceren, vindt op de website van de gemeente nog meer handige tips.