Lagere school Sint-Gabriël verwelkomt eerste leerlingen: “Je kind na twee maanden weer loslaten, dat is niet altijd even gemakkelijk” David Acke

15 mei 2020

09u48 4 Boechout Twee maanden lang bleven speelplaatsen leeg, schoolpoorten dicht en rinkelde de schoolbel niet maar vrijdag kwam er opnieuw leven in de Vlaamse schoolgebouwen. In het Sint-Gabriël in Boechout werden de eerste leerlingen van het eerste en tweede leerjaar opnieuw verwelkomd. De vertrouwde speelplaats zag er wat anders uit, leerkrachten droegen een mondmasker en kinderen moesten hun handen wassen maar dat deerde de leerlingen niet. “Ik ben vooral blij dat ik al mijn vriendjes weer kan zien.”

Het voelde aan als een eerste september vandaag bij het de lagere school Sint-Gabriël. Voor het eerst in twee maanden sinds de uitbraak van het coronavirus mochten de kinderen opnieuw naar hun vertrouwde klasje. Voor sommigen was het opnieuw even wennen maar voor de meesten was het een blij weerzien met hun vriendjes. “Ik vond het het thuis eigenlijk niet zo leuk omdat ik mijn vrienden niet kon zien”, vertelt de 6-jarige Jack uit het eerste leerjaar.

Maatregelen

De school had een hele reeks maatregelen genomen om de heropstart zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen en die inzet bleek zijn vruchten te hebben afgeworpen. Ouders namen afscheid van hun kinderen aan de schoolpoort en ze volgden elk hun eigen parcours. De ouders richting de uitgang aan de andere kant van de speelplaats, de kinderen richting een mobiele wasplaats waar twee juffen hen met gitaar en feesthoedje stonden op te wachten met het Handenwaslied. Na het wassen van de handen, werden de leerlingen begeleid naar hun klasje.

De speelplaats is opgedeeld in verschillende speelzones. Elke klas heeft zijn eigen zone om de bubbel niet te doorbreken Directeur Kevin Van Dyck

Tien scheurblaadjes

Broers Gust (8) en Briek (6) waren een beetje en heel blij dat ze opnieuw naar school mochten komen. “Door de corona mochten wij niet naar school komen en moesten we thuis blijven”, vertelt Gust. “Dat was niet leuk want daardoor kon ik mijn vriendjes niet zien”, vult Briek aan. Mama Lien is ook juf op het Sint-Gabriël. Voor haar waren deze weken erg bijzonder omdat ze naast digitale lessen ook haar eigen kinderen les moest geven. “Zoals voor elke ouder was dat even zoeken naar een juist evenwicht”, lacht ze. “Ik heb ontdekt dat lesgeven aan je eigen kinderen toch net iets anders is omdat je misschien te persoonlijk betrokken bent. Ik merkte ook dat ik de lat onbewust hoger legde. Geef mij dus maar mijn eigen vertrouwde klasje.” Maar ook voor Briek was les krijgen van zijn mama heel bijzonder. “Ik moest wel tien scheurblaadjes maken. Per dag hé!”, waarop mama Lien toch even moet gniffelen. “Niet overdrijven hé.”

De vertrouwde schoolomgeving zag er deze keer iets minder vertrouwd uit. “De speelplaats is opgedeeld in verschillende speelzones. Elke klas heeft zijn eigen zone om de bubbel niet te doorbreken”, vertelt directeur Kevin Van Dyck. “Voor ons was het een hele puzzel om te leggen maar ik kon rekenen op een geweldig team die met veel enthousiasme alles in gereedheid heeft gebracht om alles veilig en vlot te laten verlopen. Pijlen wijzen iedereen de juiste richting aan, een wasstraat zorgt voor de hygiëne en daarnaast zetten we ook enorm in op het welzijn van de kinderen. Een school is voor hen een veilige haven en dat gevoel willen we hen ook nu meegeven, ondanks dat er hekken en linten op de speelplaats staan en dat leerkrachten een mondmasker dragen.”

Klein hartje

Voor mama Sylvie die haar zoon Jack kwam afzetten is die aanpak een geruststelling maar toch stond ze met een klein hartje aan de schoolpoort. “Na twee maanden kom je toch een beetje uit je veilige bubbel hé. Ik heb enorm veel vertrouwen in de aanpak van de school en ik weet dat ik me geen zorgen moet maken maar je moet je kind toch weer een beetje loslaten en dat is niet altijd even gemakkelijk.” En Jack? Die wandelde de schoolpoort binnen, waste zijn handen en was vooral blij dat hij opnieuw zijn vrienden kon zien.