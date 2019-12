Laat de kerst maar komen: Jantje siert al decennialang haar huis met duizenden lichtjes ADA

19 december 2019

17u19 1 Boechout Tijdens deze donkere dagen licht de Provinciesteenweg in Boechout toch net dat tikkeltje meer op dan andere straten. Vooral als je het huis van Jantje Van Eck passeert. Duizenden lampjes sieren haar tuin en voorgevel. Omdat ze het mooi vindt en ze veel sfeer in haar huiskamer wil. Nog tot Driekoningen en dan bergt ze alles weer op om te beginnen uitkijken naar... Pasen.

Het huis van Jantje Van Eck in Boechout is wereldberoemd in de gemeente. Niet omdat het huis een opvallende structuur heeft of omdat het zo gigantisch groot of klein is maar door de duizenden lichtjes die de voorgevel en -tuin versieren. Al sinds Jantje zich kan herinneren doet ze het. Eerst in Nederland vanwaar ze afkomstig is, nadien ook in Boechout op de Provinciesteenweg.

“Het is toch veel gezelliger zo”, vertelt ze. “Ik vind het in elk geval erg leuk en kijk er altijd naar uit om de lampjes buiten te hangen. Een maand op voorhand zijn we bezig met uit te dokteren wat we dit jaar gaan doen want elk jaar is de constructie anders. Het moet spannend blijven hé”, lacht ze.

Aftellen naar Pasen

Kerstmannen, reeën, kerstbomen, sleeën en meters aan lampjes. Het aanbod is gigantisch. En toch koopt Jantje geen nieuwe spullen meer. “Die krijgen we van mensen. Echt waar. Omdat ze weten dat wij die altijd kunnen gebruiken.”

Na Driekoningen wordt alles opnieuw opgeborgen. “En dan is het aftellen naar Pasen hé. Ook dan versieren we onze tuin en voorgeven. Voor de sfeer. Ik vind sfeer enorm belangrijk en daarnaast is het ook gewoon erg leuk om mee bezig te zijn.”