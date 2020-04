Kruispunt Provinciesteenweg en Alexander Franckstraat krijgt nieuwe verkeerslichten CVDP

19u10 0 Boechout De verkeerslichten op het kruispunt van de Provinciesteenweg en de Alexander Franckstraat in Boechout werden woensdagmiddag vernieuwd.

“De verkeerslichten zijn omgebouwd naar LED-lichten. Voorlopig is dat het enige kruispunt in Boechout waarvoor die vernieuwing was aangevraagd”, vertelt Joke Schepens van de dienst Openbare Werken. Omdat het kruispunt over gewestwegen loopt is het een bevoegdheid van Agenschat voor Wegen en Verkeer. Door de omschakeling van gloeilampen naar LED’s kan de Vlaamse overheid jaarlijks ongeveer 1 miljoen euro besparen op haar energiefactuur.