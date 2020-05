Kris Van de Sompel is de nieuwe algemeen directeur van Wijndomein Oud Conynsbergh: “We willen het domein verder professionaliseren” David Acke

05 mei 2020

Boechout Kris Van de Sompel wordt de nieuwe algemeen directeur van Wijndomein Oud Conynsbergh in Boechout. Met de aanstelling van Van de Sompel wil het wijndomein verder professionaliseren en verder inzetten op commercialisering. Ook wil het een uitbreiding van het assortiment en een verregaande ontwikkeling van het wijntoerisme op het domein.

Kris Van de Sompel werkt al een 15-tal jaar als onafhankelijk wijnconsulent voor de professionele handel, voor supermarkten en restaurants. Hij is ook verantwoordelijk voor de wijnopleidingen van Syntra Brusssel en Accredited Teacher Burgundy & Bordeaux Wine Schools. Naast maître-sommelier en organisator van gastronomische en wijnevenementen is hij tevens freelance-auteur over wijn.

Met de aanstelling van Kris Van de Sompel als algemeen directeur zet Wijndomein Oud Conynsbergh opnieuw een belangrijke stap in de verdere professionalisering van het beloftevolle domein. De ambitie is groot. Er zal zowel ingezet worden op verdere commercialisering, een uitbreiding van het assortiment en verregaande ontwikkeling van het wijntoerisme op het domein.

We hebben plannen voor een nieuwe cuverie en op termijn wordt de wijngaard uitgebreid tot 20 hectare. De interesse in Belgische wijnen neemt jaar na jaar toe Kris Van de Sompel

Internationale ambities

Wijndomein Oud Conynsbergh wil zijn wijnen beter bekendmaken en verkopen op (inter)nationaal niveau, zowel bij de betere restaurants als bij een wijnminnend publiek. Van de Sompel: “We hebben plannen voor een nieuwe cuverie en op termijn wordt de wijngaard uitgebreid tot 20ha. De interesse in Belgische wijnen neemt jaar na jaar toe. We verhogen de productie dus, met bijzondere aandacht voor biologische en biodynamische processen. We zullen ons verder toeleggen op de productie van kwaliteitsschuimwijnen met nadruk op de identiteit van het specifieke terroir van het wijndomein. Er is ook een belangrijke rol weggelegd voor de wijnshop in de molen van Boechout. We willen ook het oenotoerisme uitbouwen. Het domein kan een heuse hotspot voor wijntrips worden.”

De wijngaard ligt voor op schema

Net als in de rest van Europa ziet ook Oud Conynsbergh door het mooie weer een vroege knopvorming op de scheuten van de wijnstok. Dat is zo’n twee weken vroeger dan gemiddeld. “Het is uiteraard nog veel te vroeg om iets met zekerheid te zeggen, deze positieve trend kan immers later op het seizoen nog door onverwachte weerfenomenen tenietgedaan worden. Maar als deze trend zich doorzet, zullen we in de wijngaarden kunnen genieten van een lange rijpingsperiode. Dat kan de kwaliteit van de wijnen enkel ten goede komen”, Kris Van de Sompel.

Goed om weten: als de pandemie onder controle blijft, gaat de wijnshop van Oud Conynsbergh bij de molen van Boechout opnieuw open vanaf 11 mei 2020.