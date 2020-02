Koorvlam grootste zangwedstrijd ter wereld houdt halt bij schoolmusical: “Het is een hele eer” emz

15 februari 2020

15u18 0 Boechout Afgelopen zaterdagmiddag heeft de rondreizende koorvlam van de ‘World Choir Games’ halt gehouden in Boechout. Op de musical ‘Santi’ van de Jan Frans Willemsschool werd de vlam doorgegeven als voorbereiding op het grootste zangevenement ter wereld, dat van 5 tot 15 juli plaatsvindt in de Vlaamse gaststeden Antwerpen en Gent. “Ter die gelegenheid zal ook Boechout drie internationale koren verwelkomen”, zegt burgemeester Koen T’sjien (PRO).

Zaterdag 15 en zondag 16 februari hebben de leerlingen uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar van de Jan Frans Willemsschool in Boechout de musical ‘Santi’ opgevoerd. Het koorstuk werd geschreven door Margot De Ley van ‘Het Zingend Schip’, een muzikaal gezelschap uit Borgerhout. “Daarbij gaan kinderen op zoek naar Santi, een klasgenootje met Spaanse roots die niet naar school kwam. Het is een hele zoektocht”, licht musicalcoördinator en leerkracht van het zesde leerjaar Stijn Materné (45) toe.

Grootste zangwedstrijd ter wereld

Vlak voor de eerste opvoering kregen de leerlingen hoog bezoek. Ze ontvingen de koorvlam van de ‘World Choir Games’, ook wel de Olympische Spelen voor koren genoemd. Dat is de grootste Sinds 24 januari is die onderweg doorheen heel Vlaanderen, om na 50 stops op verschillende plaatsen en concerten in vijf maanden te arriveren in gaststeden Gent en Antwerpen. “Het is de eerste keer dat de koorvlam langs Boechout passeert. Voor ons is dat wel een hele eer”, zegt Materné.

Ook burgemeester T’sijen is trots dat de koorvlam in zijn gemeente passeert. “Boechout is immers een gemeente die culturele beleving hoog in het vaandel draagt”, aldus T’sijen. Ook op de ‘World Choir Games’ zelf zal de gemeente een rol spelen. “In samenwerking met koorgezelschap ‘Korokan’ uit Zandhoven, waarvan de voorzitter een sterke band heeft met Boechout, zullen wij drie internationale koren ontvangen. Wij hebben onze voorkeur uitgedrukt voor Afrikaanse koorgezelschappen. Dat zou een fijne aanloop vormen voor ons internationale Sfinks Festival, dat eind juli plaatsvindt”, besluit T’sijen.