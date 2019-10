Kinderopvang opent deuren in voormalig politiekantoor Paulien & Paulette is derde locatie voor eigenaars van kinderopvang Toon Verheijen

17u47 0 Boechout Stephanie Tysmans en Floris Caron hebben naast het gemeentehuis een nieuwe kinderopvang geopend, Paulien & Paulette. De zaakvoerders spelen daarmee in op de grote nood aan opvangplaatsen in de gemeente. Hun derde locatie, want ze hadden al twee vestigingen, zit in het oude politiekantoor. “Maar de cellen hebben we niet in gebruik hoor”, lacht Stephanie Tysmans.

Het oude politiekantoor naast het gemeentehuis heeft een nieuwe invulling gekregen. Niet langer om klachten te noteren of boeven op te sluiten, maar wel om baby’s en kinderen op te vangen. “We hebben aan de Ijzerlei al een locatie waar we 42 kinderen kunnen opvangen”, vertelt Stephanie Tysmans. “We kregen bijna elke dag wel aanvragen om nog extra kinderen op te vangen, maar volzet is volzet natuurlijk. Er was dus echt wel nood aan. Zeker ook omdat er nieuwe wijken bijgekomen zijn of nog op komst zijn. We zijn dan maar op zoek gegaan naar een geschikt pand en kwamen redelijk snel bij dit terecht. We konden het gebouw in concessie nemen van de gemeente en hebben zelf ingestaan voor de verbouwingen.”

Verbouwingen

De voorbije maanden werd het voormalige politiegebouw omgetoverd tot een gloednieuwe en moderne kinderopvang. “De cellen zitten ook nog in het gebouw, maar die gebruiken we niet meer hoor”, lacht Stephanie. “Toen we jaren geleden met een kinderopvang startten, hadden we nooit gedacht dat we er op termijn drie zouden hebben. Maar we doen het ontzettend graag. Mijn vader zit zelf ook mee in de zaak en neemt mee het pedagogische aspect op zich. Dat heeft hij als ex-leerkracht en directeur nu eenmaal in hem zitten. Het is dus een kleine familiezaak (lacht).”

Ontwikkelingsplan

De uitbaters van de kinderopvang zijn ondertussen ook druk in de weer met het opstellen van een eigen ontwikkelingsplan. “We zijn gaan samenzitten met scholen en de leerkrachten van instapklasjes om samen met hen een plan op te stellen om de kinderen optimaal voor te bereiden op school. We organiseren ook al regelmatig oudercontacten om de betrokkenheid van de ouders te vergroten. Die lijn gaan we zeker ook doortrekken in onze nieuwe locatie.” Paulien en Paulette start met 18 kindjes en heeft een erkenning voor 27 plaatsen. Op termijn zullen er een viertal kinderbegeleidsters tewerkgesteld worden.