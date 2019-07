KBC sluit allerlaatste geldautomaat in Vremde, gemeente zoekt naar oplossing ADA

Nadat KBC twee jaar geleden het kantoor sloot in Vremde, heeft de bank nu ook beslist de geldautomaat af te sluiten. Daarmee verdwijnt de laatste geldautomaat in de deelgemeente. KBC besliste tot de sluiting op basis van een evaluatie van het klantengedrag en de frequentie waarmee klanten het geldautomaat bezochten. Daaruit blijkt dat steeds meer mensen via de digitale weg hun bankzaken regelen en niet zozeer aan een fysiek automaat.

De gemeente Boechout betreurt de beslissing van KBC vooral omdat er nog middenstanders zijn die geen bancontact hebben. In principe kan de gemeente voor een 15.000 euro per jaar, alsnog een bankautomaat voorzien. Maar daar gaat de gemeente niet op in. Wel wordt bekeken of er via de minimumdienstverlening een geldautomaat kan voorzien worden via vpost.