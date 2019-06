Joost Derkinderen legt eed af als nieuw gemeenteraadslid voor Groen-Gangmaker ADA

25 juni 2019

13u02 0 Boechout Nieuwbakken gemeenteraadslid Joost Derkinderen kan nu officieel aan de slag nadat hij voor de gemeenteraad de eed aflegde. Derkinderen volgt Mik Renders op die stopt met politiek. Derkinderen wil vooral inzetten op lokale voedselproductie en een circulaire economie.

Joost Derkinderen heeft de eed afgelegd als gemeenteraadslid en volgt daarmee partijgenoot Mik Renders op. Renders gaf aan de politiek vaarwel te zeggen nadat er iets “was geknapt.” Derkinderen was eerder al voorzitter van de Milieuraad, organisator van ’t Waait in ’t Park en lid van de werkgroep duurzaamheid Sfinks Festival. Sinds 2014 is Derkinderen lid van Groen-Gangmaker.

Als nieuw gemeenteraadslid wil Derkinderen mee bouwen aan een dynamische, solidaire en groene gemeente. “Bijvoorbeeld door zo veel mogelijk mensen aan te zetten om een deel van onze voeding lokaal te telen en wanneer maar kan lokaal te kopen. Door aan te tonen dat een circulaire economie als volwaardig alternatief geldt voor de reguliere wegwerpmaatschappij. En door te allen tijde rekening te houden met de mensen die het moeilijk hebben, zowel financieel als mentaal.”

Eetbaar groen

Het liefst ziet Derkinderen Boechout evolueren naar een gemeente met veel eetbaar groen. “Zo zou ik bloembakken vullen met kruiden, veel meer fruitbomen in parken en op pleintjes planten. Ik zou kortom lokale voedselinitiatieven stimuleren. Ik ben er zeker van dat je een grote groep mensen hiervoor warm kunt maken.”

De verkiezingsuitslag op 26 mei was voor Derkinderen naar eigen zeggen een zware opdoffer. “Ik vrees dat de klimaatproblematiek en de mogelijke briljante oplossingen nu weer naar de achtergrond zullen verdwijnen. Hoe duidelijker het wordt dat het beleid op hoger niveau geen antwoord kan bieden op de vraagstukken van de toekomst, hoe meer mensen tegen elkaar worden opgezet.”