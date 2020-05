Jongeman (21)kritiek nadat hij aan voordeur wordt neergestoken PLA/ADA

18 mei 2020

22u57 8 Boechout Maandagavond rond 22 uur is er een steekpartij geweest in de Smalleweg in het centrum van Boechout. Een jongeman van 21 jaar werd neergestoken aan de voordeur van de woning op het gelijkvloers. Hij is zwaar gewond afgevoerd naar het universitair ziekenhuis in Edegem.

De Smalleweg is een zijstraat van de Heuvelstraat in Boechout. Rond 22 uur werden de hulpdiensten naar een woning in het midden van de donkere straat gestuurd. Een jongeman was aan de voordeur van de woning aangevallen. Een spoedarts van de MUG diende de eerste zorgen toe waarna de jongeman werd overgebracht naar het UZA. Hij verkeert in kritieke toestand.

De bewoners van het pand waar de steekpartij plaatsvond, hebben in de buurt geen al te beste reputatie. Het gaat om een buitenlandse familie waar geregeld ruzies zijn. Enkele dagen geleden was er nog een hoogoplopend conflict dat tot ver in de straat te horen was.

Het Antwerpse parket liet gisteravond enkel weten dat het slachtoffer een 21-jarige jongeman is die zwaar gewond raakte door messteken. Wat de aanleiding is van het incident, wordt uitgezocht door de recherche van de PZ Minos. In de buurt werden wel twee mannen gearresteerd maar het is (nog) niet aangetoond dat zij betrokken waren bij de steekpartij.